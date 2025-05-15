Менше романтики і більше жахів: що відомо про 2 сезон Венздей

​Після успіху першого сезону серіалу Венздей від Netflix, шанувальники з нетерпінням чекають на продовження історії про похмуру та харизматичну доньку Гомеса й Мортіші Аддамсів.

Який буде другий сезон Венздей, коли очікувати на прем’єру та чим здивує акторський склад – читайте далі у матеріалі.

Венздей 2 сезон – дата прем’єри

Спочатку планувалося, що глядачі побачать другий сезон Венздей наприкінці 2023-го або на початку 2024 року. Однак через страйки сценаристів та акторів у США, виробництво було відкладено.

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У грудні минулого року Netflix офіційно повідомив про завершення зйомок. Тож прем’єра 2 сезону Венздей запланована на 2025 рік. Вже є й точна дата, яку шоуранери розкрили у першому офіційному тизері серіалу.

Шоу вийде у двох частинах вже цього літа. Перші серії з’являться 6 серпня, а решта – 3 вересня.

Що відомо про сюжет 2 сезону Венздей

У 2 сезоні Венздей Аддамс, яку зіграла Дженна Ортеґа, продовжить навчання в академії Невермор, де на неї чекають нові пригоди і таємниці.

Відомо, що творці серіалу планують приділити більше уваги стосункам Венздей з її матір’ю, Мортішею Аддамс (Кетрін Зета-Джонс). Шоураннер Майлз Міллар заявив, що інші члени сім’ї Аддамсів з’являтимуться на екранах частіше.

– Актори настільки дивовижні в цих ролях, що не можуть не дивувати. Кетрін, на мою думку, є культовою Мортицією. Стосунки між Венздей і Мортицією також є важливими для серіалу, і ідея про те, що Венздей намагається викувати свій власний шлях поза сім’єю, є важливою, – сказав Міллар, пише Glamour.

Дженна Ортеґа нещодавно розповідала, що на глядачів чекає епізод, присвячений фільмам жанру “слешер”, пише Glamour. Загалом 2 сезон втратить романтичну лінію на користь більшого акценту на елементах жахів.

– Візуально, я можу сказати, що ми отримуємо найбільше задоволення від роботи. Тут багато сцен і кадрів, і є цілий епізод, заснований на слешерах, і ми робимо багато відсилань до фільмів жахів. Мені здається, що у нас з’явилося трохи більше довіри, і тому ми відчули, що можемо зробити більш складні сцени, що дуже приємно, – сказала виконавиця головної ролі.

Емма Маєрс, яка зіграла сусідку Венздей Енід Сінклер, каже, що другий сезон серіалу їй подобається більше, ніж перший.

– Мені здається, тут багато класних пасхалок. Я думаю, люди будуть задоволені розвитком подій. Так, це веселий сезон. Тож я дуже рада, що люди його побачать, – сказала акторка у коментарі ScreenRant.

Що відомо про акторів 2 сезону Венздей

У другому сезоні до своїх ролей повернуться Дженна Ортеґа, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордоньєс, Емма Маєрс, Джой Сандей, Хантер Дуен.

До них приєднаються Тенді Ньютон, Стів Бушемі, Ноа Тейлор, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер. Також у 2 сезоні з’явиться співачка Леді Гага – вона зіграє епізодичну роль.

Актор Персі Гайнс Вайт, який грав Ксав’єра Торпа в першому сезоні, не повернеться до своєї ролі через звинувачення у сексуальному насильстві.

Також відомо, що Тора Берч, яка мала грати Тамару Новак, наглядачку академії Невермор, змушена була піти з серіалу посеред зйомок. Акторці довелося повернутися додому через хворобу в родині. Наразі не підтверджено, чи увійдуть сцени з Берч до серіалу, чи її роль буде замінено на іншу.

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