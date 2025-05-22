Уроженец Донецка Александр Ревва получил гражданство РФ
Уроженец Донецка, певец Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, получил российское гражданство. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Предатель Александр Ревва получил паспорт РФ
РосСМИ утверждают, что информацию о российском гражданстве певца обнаружили в начале мая 2025 года в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Сам Александр Ревва новость о получении гражданства РФ не комментировал. Однако известно, что сейчас он живет и развивает свою карьеру в стране-агрессоре.
Ревва родился в Донецке, а в Россию переехал в начале 2000-х. После начала войны на Востоке Украины в 2014 году певец отказался ездить в оккупированный родной город.
В день начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Александр опубликовал в соцсетях пост с призывом остановить войну. Однако то, что Россия является агрессором и российские войска напали на Украину, он не отметил.
Отец певца, который живет в Донецке, в интервью росСМИ утверждал, что поссорился с сыном из-за его антивоенной позиции. В ответ Ревва заявил, что у него “никогда не было отца” — тот ушел из семьи, когда Ревва был ребенком.
Поговаривают, что шоумен на некоторое время уехал из РФ в Испанию, однако затем Ревва вернулся и больше публично не высказывался о войне.
Фото: Александр Ревва