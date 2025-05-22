Уродженець Донецька Олександр Ревва отримав громадянство РФ

Уродженець Донецька, співак Олександр Ревва, також відомий як Артур Пірожков, отримав російське громадянство. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Зрадник Олександр Ревва отримав паспорт РФ

РосЗМІ стверджують, що інформацію про російське громадянство співака виявили на початку травня 2025 року у виписці з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців.

Сам Олександр Ревва новину про набуття громадянства РФ не коментував. Однак відомо, що зараз він живе і розвиває свою кар’єру в країні-агресорці.

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Ревва народився в Донецьку, а в Росію переїхав на початку 2000-х. Після початку війни на Сході України у 2014 році співак відмовився їздити до окупованого рідного міста.

В день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Олександр опублікував у соцмережах допис із закликом зупинити війну. Однак те, що Росія є агресоркою і російські війська напали на Україну, він не зазначив.

Батько співака, який живе в Донецьку, в інтерв’ю росЗМІ стверджував, що посварився з сином через його антивоєнну позицію. У відповідь Ревва заявив, що у нього “ніколи не було батька” – той пішов із сім’ї, коли Ревва був дитиною.

Подейкують, що шоумен на деякий час виїхав з РФ до Іспанії, однак потім Ревва повернувся і більше публічно не висловлювався про війну.

Фото: Олександр Ревва

Джерело : Медуза

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