Marvel перенесла премьеры Мстителей: когда выйдут Судный день и Секретные войны

Студия Marvel, принадлежащая корпорации Disney, объявила о переносе дат релиза двух будущих фильмов из серии Мстители.

Речь идет о лентах Мстители: Судный день (Avengers: Doomsday) и Мстители: Секретные войны (Avengers: Secret Wars).

Marvel перенесла выход новых Мстителей — дата

Обе картины выйдут не в мае, как планировалось ранее, а в декабре, но каждая в свой год.

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Так, премьера Мстители: Судный день перенесена с 1 мая 2026 года на 18 декабря 2026 года. Картина Мстители: Секретные войны вместо 7 мая 2027 года появится в прокате 17 декабря 2027 года.

Причиной изменения графика указаны производственные процессы. По данным инсайдеров, Marvel не хочет спешить с подготовкой релизов и учитывает опыт предыдущих проектов, которые пострадали из-за слишком сжатых сроков. На данный момент фильм Судный день еще находится на этапе съемок.

Актерский состав новых Мстителей

Во время стрима в марте студия начала раскрывать актерский состав Судного дня. В ленте появятся как знакомые персонажи из киновселенной Marvel, так и герои из предыдущей франшизы X-Men от 20th Century Fox и будущей картины Фантастическая четверка: Первые шаги. Также ожидается участие персонажей из фильма Громовержцы*.

Пока не подтверждено, что зрители увидят в грядущих проектах актеров Тома Холланда (Человек-паук) и Криса Эванса (Капитан Америка). В то же время отмечается, что Эванс может появиться хотя бы в одном из двух фильмов.

Несмотря на перенос Мстителей, Disney не отказалась от традиционного старта летнего сезона. На 1 мая 2026 года назначена премьера ленты Дьявол носит Прада 2, производства 20th Century Studios.

Кроме того, компании Disney и 20th Century анонсировали выход нового фильма Ридли Скотта The Dog Stars, который появится в кинотеатрах 27 марта 2026 года. Это будет апокалиптический триллер со звездным актерским составом.

Фото: скриншот из фан-трейлера

Источник : The Hollywood Reporter

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