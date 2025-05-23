Marvel перенесла премьеры Мстителей: когда выйдут Судный день и Секретные войны
Студия Marvel, принадлежащая корпорации Disney, объявила о переносе дат релиза двух будущих фильмов из серии Мстители.
Речь идет о лентах Мстители: Судный день (Avengers: Doomsday) и Мстители: Секретные войны (Avengers: Secret Wars).
Marvel перенесла выход новых Мстителей — дата
Обе картины выйдут не в мае, как планировалось ранее, а в декабре, но каждая в свой год.
Так, премьера Мстители: Судный день перенесена с 1 мая 2026 года на 18 декабря 2026 года. Картина Мстители: Секретные войны вместо 7 мая 2027 года появится в прокате 17 декабря 2027 года.
Причиной изменения графика указаны производственные процессы. По данным инсайдеров, Marvel не хочет спешить с подготовкой релизов и учитывает опыт предыдущих проектов, которые пострадали из-за слишком сжатых сроков. На данный момент фильм Судный день еще находится на этапе съемок.
Актерский состав новых Мстителей
Во время стрима в марте студия начала раскрывать актерский состав Судного дня. В ленте появятся как знакомые персонажи из киновселенной Marvel, так и герои из предыдущей франшизы X-Men от 20th Century Fox и будущей картины Фантастическая четверка: Первые шаги. Также ожидается участие персонажей из фильма Громовержцы*.
Пока не подтверждено, что зрители увидят в грядущих проектах актеров Тома Холланда (Человек-паук) и Криса Эванса (Капитан Америка). В то же время отмечается, что Эванс может появиться хотя бы в одном из двух фильмов.
Несмотря на перенос Мстителей, Disney не отказалась от традиционного старта летнего сезона. На 1 мая 2026 года назначена премьера ленты Дьявол носит Прада 2, производства 20th Century Studios.
Кроме того, компании Disney и 20th Century анонсировали выход нового фильма Ридли Скотта The Dog Stars, который появится в кинотеатрах 27 марта 2026 года. Это будет апокалиптический триллер со звездным актерским составом.
Фото: скриншот из фан-трейлера