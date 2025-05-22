Зверополис 2: дата премьеры в Украине и что показали в тизере

Disney представила первый тизер-трейлер мультфильма Зверополис 2. Он является продолжением популярного мультфильма 2016 года, собравшего более $1 млрд в мировом прокате, получившего Оскар и Золотой глобус.

Зверополис 2 — что показали в трейлере

В появившемся в сети ролике основной сюжет не раскрыт. Впрочем, точно можно сказать, что офицера-крольчиху Джуди Хопс и очаровательного лиса-мошенника Ника Уайлда ждут новое дело и новые приключения.

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Также в тизере нам показали новых героев. В мультике Зверополис 2 впервые появятся рептилии, в частности загадочный змей по имени Гэри, а также новый таинственный злодей в капюшоне.

Кроме того, зрители встретятся с персонажами, которые успели полюбиться и запомниться еще с первой части. Это ленивец Блиц, гепард из полицейского участка Бенджамин Когтяузер и Газелле в исполнении Шакиры. Певица получила новый образ, новую песню и хореографическую постановку с тиграми.

Режиссером и сценаристом второй части стал Джаред Буш, который также работал над первой лентой.

Зверополис 2 — дата выхода в Украине

На экранах украинских кинотеатров Зверополис 2 появится уже этой осенью — 27 ноября. Поклонники первой части уже в ожидании и надеются, что сиквел получится не хуже, ведь к его выходу студия готовилась десять лет. По крайней мере саундтрек фанаты уже оценили.

Как по мне, у трейлера очень интересный формат. Он как бы и показывает, что будет, но, так скажем, не напрямую. Мне очень нравится, люблю такие эксперименты. Ну и музыка, конечно!

Надеюсь, не испортят… Музыка — это просто шик!

Не знаю, какой выйдет вторая часть, но музыка в тизере кайфовая!

Мне было 21, когда вышла первая часть, а смотреть вторую я буду в 31. Странные ощущения. Надеюсь, продолжение будет достойным.

Я этого очень долго ждал, и он меня даже не разочаровывает. Анимация кажется более новой, но это не так заметно.

Не могу поверить, что это не фанатский трейлер. Для меня это — премьера номер один!

В ожидании находятся и поклонники сериала Уэнсдей от Netflix. На днях шоураннеры раскрыли чуть больше подробностей о втором сезоне приключений наследницы семейки Аддамс.

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