Marvel перенесла прем’єри Месників: коли вийдуть Судний день і Таємні війни

Студія Marvel, що належить корпорації Disney, оголосила про перенесення дат релізу двох майбутніх фільмів з серії Месники.

Йдеться про стрічки Месники: Судний день (Avengers: Doomsday) та Месники: Таємні війни (Avengers: Secret Wars).

Marvel перенесла вихід нових Месників – дата

Обидві картини вийдуть не в травні, як планувалося раніше, а в грудні, але кожна у свій рік.

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Так, прем’єру Месники: Судний день перенесено з 1 травня 2026 року на 18 грудня 2026 року. Картина Месники: Таємні війни замість 7 травня 2027 року з’явиться в прокаті 17 грудня 2027 року.

Причиною зміни графіка вказано виробничі процеси. За даними інсайдерів, Marvel не хоче поспішати з підготовкою релізів і враховує досвід попередніх проектів, які постраждали через надто стислі терміни. Наразі фільм Судний день ще перебуває на етапі зйомок.

Акторський склад нових Месників

Під час стриму в березні студія почала розкривати акторський склад Судного дня. У стрічці з’являться як знайомі персонажі з кіновсесвіту Marvel, так і герої з попередньої франшизи X-Men від 20th Century Fox та майбутньої картини Фантастична четвірка: Перші кроки. Також очікується участь персонажів із фільму Громовержці*.

Наразі не підтверджено, що глядачі побачать у прийдешніх проєктах акторів Тома Голланда (Людина-павук) та Кріса Еванса (Капітан Америка). Водночас зазначається, що Еванс може з’явитися хоча б у одному з двох фільмів.

Попри перенесення Месників, Disney не відмовилася від традиційного старту літнього сезону. На 1 травня 2026 року призначено прем’єру стрічки Диявол носить Прада 2, виробництва 20th Century Studios.

Крім того, компанії Disney та 20th Century анонсували вихід нового фільму Рідлі Скотта The Dog Stars, який з’явиться в кінотеатрах 27 березня 2026 року. Це буде апокаліптичний трилер зі зірковим акторським складом.

Фото: скриншот з фан-трейлера

Джерело : The Hollywood Reporter

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