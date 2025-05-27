Триумф Билли Айлиш и награды для Бейонсе: список победителей American Music Awards
В ночь с 26 на 27 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии American Music Awards 2025.
Триумфаторкой вечера стала певица Билли Айлиш, которая одержала победу во всех семи категориях, в которых была номинирована.
По две награды достались SZA, Бейонсе и Эминему. Леди Гагу и Бруно Марса дважды отметили за совместный трек Die With a Smile, а также каждый из них отдельно получил по статуэтке. Дженнифер Лопес в этом году не было среди номинантов, однако она стала ведущей церемонии.
American Music Awards 2025 — список победителей
- Артист года — Билли Айлиш
- Лучший новый артист года — Грэйси Абрамс
- Альбом года — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
- Песня года — Birds of a Feather (Билли Айлиш)
- Лучшая коллаборация — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
- Лучшая социальная песня — Anxiety (Doechii)
- Лучший гастролирующий артист — Билли Айлиш
- Лучший видеоклип — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
- Лучший поп-артист — Бруно Марс
- Лучшая поп-артистка — Билли Айлиш
- Лучший поп-альбом — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
- Лучшая поп-песня — Birds of a Feather (Билли Айлиш)
- Лучший кантри-певец — Post Malone
- Лучшая кантри-певица — Бейонсе
- Лучший кантри-дуэт или группа — Dan + Shay
- Лучший кантри-альбом — Cowboy Carter (Бейонсе)
- Лучшая кантри-песня — I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)
- Лучший хип-хоп артист — Эминем
- Лучшая хип-хоп артистка — Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп альбом — The Death of Slim Shady (Эминем)
- Лучшая хип-хоп песня — Not Like Us (Кендрик Ламар)
- Лучший R&B певец — The Weeknd
- Лучшая R&B певица — SZA
- Лучший R&B альбом — Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
- Лучшая R&B песня — Saturn (SZA)
- Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny
- Лучшая латиноамериканская артистка — Becky G
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа — Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
- Лучший латиноамериканский альбом — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
- Лучшая латиноамериканская песня — Soltera (Шакира)
- Лучший рок-исполнитель — Twenty One Pilots
- Лучший рок-альбом — Clancy (Twenty One Pilots)
- Лучшая рок-песня — The Emptiness Machine (Linkin Park)
- Лучший танцевальный/электро артист — Леди Гага
- Лучший саундтрек — Arcane League of Legends: Season 2
- Лучший афробит исполнитель — Tyla
- Лучший K-Pop исполнитель — RM (Ким Намджун)
American Music Awards (AMAs) — это ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году телеведущим Диком Кларком как возможность для соперничества с Грэмми.
В отличие от Грэмми, где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.