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5 мин.

Триумф Билли Айлиш и награды для Бейонсе: список победителей American Music Awards

American Music Awards 2025
Фото: Getty Images

В ночь с 26 на 27 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии American Music Awards 2025.

Триумфаторкой вечера стала певица Билли Айлиш, которая одержала победу во всех семи категориях, в которых была номинирована.

По две награды достались SZA, Бейонсе и Эминему. Леди Гагу и Бруно Марса дважды отметили за совместный трек Die With a Smile, а также каждый из них отдельно получил по статуэтке. Дженнифер Лопес в этом году не было среди номинантов, однако она стала ведущей церемонии.

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American Music Awards 2025 — список победителей

  • Артист года — Билли Айлиш
  • Лучший новый артист года — Грэйси Абрамс
  • Альбом года — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
  • Песня года — Birds of a Feather (Билли Айлиш)
  • Лучшая коллаборация — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
  • Лучшая социальная песня — Anxiety (Doechii)
  • Лучший гастролирующий артист — Билли Айлиш
  • Лучший видеоклип — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
  • Лучший поп-артист — Бруно Марс
  • Лучшая поп-артистка — Билли Айлиш
  • Лучший поп-альбом — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
  • Лучшая поп-песня — Birds of a Feather (Билли Айлиш)
  • Лучший кантри-певец — Post Malone
  • Лучшая кантри-певица — Бейонсе
  • Лучший кантри-дуэт или группа — Dan + Shay
  • Лучший кантри-альбом — Cowboy Carter (Бейонсе)
  • Лучшая кантри-песня — I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)
  • Лучший хип-хоп артист — Эминем
  • Лучшая хип-хоп артистка — Megan Thee Stallion
  • Лучший хип-хоп альбом — The Death of Slim Shady (Эминем)
  • Лучшая хип-хоп песня — Not Like Us (Кендрик Ламар)
  • Лучший R&B певец — The Weeknd
  • Лучшая R&B певица — SZA
  • Лучший R&B альбом — Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
  • Лучшая R&B песня — Saturn (SZA)
  • Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny
  • Лучшая латиноамериканская артистка — Becky G
  • Лучший латиноамериканский дуэт или группа — Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
  • Лучший латиноамериканский альбом — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
  • Лучшая латиноамериканская песня — Soltera (Шакира)
  • Лучший рок-исполнитель — Twenty One Pilots
  • Лучший рок-альбом — Clancy (Twenty One Pilots)
  • Лучшая рок-песня — The Emptiness Machine (Linkin Park)
  • Лучший танцевальный/электро артист — Леди Гага
  • Лучший саундтрек — Arcane League of Legends: Season 2
  • Лучший афробит исполнитель — Tyla
  • Лучший K-Pop исполнитель — RM (Ким Намджун)

American Music Awards (AMAs) — это ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году телеведущим Диком Кларком как возможность для соперничества с Грэмми.

В отличие от Грэмми, где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.

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Источник: Billboard
American Music Awards, церемонія нагородження
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