Триумф Билли Айлиш и награды для Бейонсе: список победителей American Music Awards

В ночь с 26 на 27 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии American Music Awards 2025.

Триумфаторкой вечера стала певица Билли Айлиш, которая одержала победу во всех семи категориях, в которых была номинирована.

По две награды достались SZA, Бейонсе и Эминему. Леди Гагу и Бруно Марса дважды отметили за совместный трек Die With a Smile, а также каждый из них отдельно получил по статуэтке. Дженнифер Лопес в этом году не было среди номинантов, однако она стала ведущей церемонии.

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American Music Awards 2025 — список победителей

Артист года — Билли Айлиш

Лучший новый артист года — Грэйси Абрамс

Альбом года — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

Песня года — Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Лучшая коллаборация — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

Лучшая социальная песня — Anxiety (Doechii)

Лучший гастролирующий артист — Билли Айлиш

Лучший видеоклип — Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

Лучший поп-артист — Бруно Марс

Лучшая поп-артистка — Билли Айлиш

Лучший поп-альбом — Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

Лучшая поп-песня — Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Лучший кантри-певец — Post Malone

Лучшая кантри-певица — Бейонсе

Лучший кантри-дуэт или группа — Dan + Shay

Лучший кантри-альбом — Cowboy Carter (Бейонсе)

Лучшая кантри-песня — I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)

Лучший хип-хоп артист — Эминем

Лучшая хип-хоп артистка — Megan Thee Stallion

Лучший хип-хоп альбом — The Death of Slim Shady (Эминем)

Лучшая хип-хоп песня — Not Like Us (Кендрик Ламар)

Лучший R&B певец — The Weeknd

Лучшая R&B певица — SZA

Лучший R&B альбом — Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)

Лучшая R&B песня — Saturn (SZA)

Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny

Лучшая латиноамериканская артистка — Becky G

Лучший латиноамериканский дуэт или группа — Julion Alvarez Y Su Norteño Banda

Лучший латиноамериканский альбом — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)

Лучшая латиноамериканская песня — Soltera (Шакира)

Лучший рок-исполнитель — Twenty One Pilots

Лучший рок-альбом — Clancy (Twenty One Pilots)

Лучшая рок-песня — The Emptiness Machine (Linkin Park)

Лучший танцевальный/электро артист — Леди Гага

Лучший саундтрек — Arcane League of Legends: Season 2

Лучший афробит исполнитель — Tyla

Лучший K-Pop исполнитель — RM (Ким Намджун)

American Music Awards (AMAs) — это ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году телеведущим Диком Кларком как возможность для соперничества с Грэмми.

В отличие от Грэмми, где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.

Источник : Billboard

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