Возвращение Панахи, овации Триеру и триллер о диктатуре: в Каннах объявили лауреатов

Церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля в главном зале Дворца фестивалей прошла без задержек и по расписанию, несмотря на отключение электроэнергии на Лазурном побережье.

Издание BBC пишет о подозрении на диверсию из-за блэкаута, который пришелся на день закрытия кинофестиваля в Каннах.

Ведь причиной отключений света стал поджог электрической подстанции в селе Таннерон, которая питает город, а также повреждение электроопоры в другом месте. Однако церемония прошла по графику — помогли альтернативные источники электроснабжения.

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С 13 мая жюри, которое возглавила французская актриса Жюльет Бинош, выбирали лауреатов одного из самых престижных кинофестивалей мира.

В основном конкурсе было представлено 22 фильма, среди которых новые работы Жюлии Декорно, Тарика Салеха, Джафара Панахи, Йоакима Триера и Уэса Андерсона.

Каннский кинофестиваль 2025: лауреаты

Главную награду Канн-2025 получил триллер о мести Простая случайность иранского режиссера Джафара Панахи. Он лично присутствовал на церемонии закрытия кинофестиваля, ведь в 2023 году ему впервые за 14 лет разрешили покинуть Иран.

Ранее он тайно снимал фильмы в Иране, игнорируя запреты. А одну из своих картин под названием Это не фильм он переправил для показа на кинофестивале на флешке, спрятанной в торте. Его последний фильм Простая случайность называют высказыванием режиссера против репрессий и за свободу.

Гран-при жюри достался драме Сентиментальная ценность, норвежского режиссера Йоахима Триера. Также фильм получил приз ФИПРЕССИ.

Еще после показа лента получила 19-минутные овации. Deadline пишет, что это были самые длинные овации в этом году в Каннах. Однако фильму не удалось побить рекорд 22-минутных аплодисментов, которые достались в свое время Лабиринту Фавна Гильермо дель Торо.

Специальный приза жюри получили два фильма — один из фаворитов критиков лента Сират испанца Оливера Лаксе об отце и сыне, которые присоединяются к путешественникам в пустынях Марокко, а также Звук падения немки Маши Шилински о четырех поколениях девушек, которые проводят свою юность на одной ферме в Германии.

Приз за лучшую режиссуру получил Тайный агент бразильского режиссера Клебера Мендонса Фильо. Это триллер об академике, который скрывается во времена военной диктатуры в Бразилии 1970-х годов.

Кроме приза за режиссуру фильм также получил награду за лучшую мужскую роль, которая досталась Варнеру Моуре. Лучшую женскую роль присудили молодой французской актрисе Наде Меллити за работу в ленте Младшая сестра от Афсии Эрзи.

Братья Дарденн Жан-Пьер и Люк получили награду за лучший сценарий за драму Молодые матери. Действие фильма разворачивается в приюте для матерей-подростков, где пятеро молодых женщин преодолевают вызовы раннего материнства на фоне наркозависимости, депрессии и напряженных встреч с потенциальными приемными родителями.

Как пишет AP News, на нынешнем Каннском кинофестивале геополитика бросила длинную тень как на экран, так и за его пределы.

Это связано с заявлением президента США Дональда Трампа еще перед началом фестиваля на Лазурном побережье. Речь идет об идее американского лидера ввести 100% пошлину на фильмы, произведенные за границей.

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