Тріумф Біллі Айліш та нагороди для Бейонсе: список переможців American Music Awards
У ніч із 26 на 27 травня в Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії American Music Awards 2025.
Тріумфаторкою вечора стала співачка Біллі Айліш, яка здобула перемогу у всіх семи категоріях, в яких була номінована.
По дві нагороди дісталися SZA, Бейонсе та Емінему. Леді Гагу та Бруно Марса двічі відзначили за спільний трек Die With a Smile, а також кожен з них окремо отримав по статуетці. Дженніфер Лопес цьогоріч не було серед номінантів, однак вона стала ведучої церемонії.
American Music Awards 2025 – список переможців
- Артист року – Біллі Айліш
- Найкращий новий артист року – Ґрейсі Абрамс
- Альбом року – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)
- Пісня року – Birds of a Feather (Біллі Айліш)
- Найкраща колаборація – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)
- Найкраща соціальна пісня – Anxiety (Doechii)
- Найкращий артист, що гастролює – Біллі Айліш
- Найкращий відеокліп – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)
- Найкращий поп-артист – Бруно Марс
- Найкраща поп-артистка – Біллі Айліш
- Найкращий поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)
- Найкраща поп-пісня – Birds of a Feather (Біллі Айліш)
- Найкращий кантрі-співак – Post Malone
- Найкраща кантрі-співачка – Бейонсе
- Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay
- Найкращий кантрі-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)
- Найкраща кантрі-пісня – I Had Some Help (Post Malone та Морган Воллен)
- Найкращий хіп-хоп артист – Емінем
- Найкраща хіп-хоп артистка – Megan Thee Stallion
- Найкращий хіп-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Емінем)
- Найкраща хіп-хоп пісня – Not Like Us (Кендрік Ламар)
- Найкращий R&B співак – The Weeknd
- Найкраща R&B співачка – SZA
- Найкращий R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
- Найкраща R&B пісня – Saturn (SZA)
- Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny
- Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G
- Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
- Найкращий латиноамериканський альбом – Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
- Найкраща латиноамериканська пісня – Soltera (Шакіра)
- Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots
- Найкращий рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)
- Найкраща рок-пісня – The Emptiness Machine (Linkin Park)
- Найкращий танцювальний/електро артист – Леді Гага
- Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2
- Найкращий афробіт виконавець – Tyla
- Найкращий K-Pop виконавець – RM (Кім Намджун)
American Music Awards (AMAs) – це щорічна американська музична премія, створена в 1973 році телеведучим Діком Кларком як можливість для суперництва з Греммі.
На відміну від Греммі, де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.