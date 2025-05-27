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Тріумф Біллі Айліш та нагороди для Бейонсе: список переможців American Music Awards

American Music Awards 2025
Фото: Getty Images

У ніч із 26 на 27 травня в Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії American Music Awards 2025.

Тріумфаторкою вечора стала співачка Біллі Айліш, яка здобула перемогу у всіх семи категоріях, в яких була номінована.

По дві нагороди дісталися SZA, Бейонсе та Емінему. Леді Гагу та Бруно Марса двічі відзначили за спільний трек Die With a Smile, а також кожен з них окремо отримав по статуетці. Дженніфер Лопес цьогоріч не було серед номінантів, однак вона стала ведучої церемонії.

Зараз дивляться

American Music Awards 2025 – список переможців

  • Артист року – Біллі Айліш
  • Найкращий новий артист року – Ґрейсі Абрамс
  • Альбом року – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)
  • Пісня року – Birds of a Feather (Біллі Айліш)
  • Найкраща колаборація – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)
  • Найкраща соціальна пісня – Anxiety (Doechii)
  • Найкращий артист, що гастролює – Біллі Айліш
  • Найкращий відеокліп – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)
  • Найкращий поп-артист – Бруно Марс
  • Найкраща поп-артистка – Біллі Айліш
  • Найкращий поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)
  • Найкраща поп-пісня – Birds of a Feather (Біллі Айліш)
  • Найкращий кантрі-співак – Post Malone
  • Найкраща кантрі-співачка – Бейонсе
  • Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay
  • Найкращий кантрі-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)
  • Найкраща кантрі-пісня – I Had Some Help (Post Malone та Морган Воллен)
  • Найкращий хіп-хоп артист – Емінем
  • Найкраща хіп-хоп артистка – Megan Thee Stallion
  • Найкращий хіп-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Емінем)
  • Найкраща хіп-хоп пісня – Not Like Us (Кендрік Ламар)
  • Найкращий R&B співак – The Weeknd
  • Найкраща R&B співачка – SZA
  • Найкращий R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
  • Найкраща R&B пісня – Saturn (SZA)
  • Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny
  • Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G
  • Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
  • Найкращий латиноамериканський альбом – Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
  • Найкраща латиноамериканська пісня – Soltera (Шакіра)
  • Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots
  • Найкращий рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)
  • Найкраща рок-пісня – The Emptiness Machine (Linkin Park)
  • Найкращий танцювальний/електро артист – Леді Гага
  • Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2
  • Найкращий афробіт виконавець – Tyla
  • Найкращий K-Pop виконавець – RM (Кім Намджун)

American Music Awards (AMAs) – це щорічна американська музична премія, створена в 1973 році телеведучим Діком Кларком як можливість для суперництва з Греммі.

На відміну від Греммі, де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.

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Джерело: Billboard
American Music Awards, церемонія нагородження
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