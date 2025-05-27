Тріумф Біллі Айліш та нагороди для Бейонсе: список переможців American Music Awards

У ніч із 26 на 27 травня в Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії American Music Awards 2025.

Тріумфаторкою вечора стала співачка Біллі Айліш, яка здобула перемогу у всіх семи категоріях, в яких була номінована.

По дві нагороди дісталися SZA, Бейонсе та Емінему. Леді Гагу та Бруно Марса двічі відзначили за спільний трек Die With a Smile, а також кожен з них окремо отримав по статуетці. Дженніфер Лопес цьогоріч не було серед номінантів, однак вона стала ведучої церемонії.

Зараз дивляться

American Music Awards 2025 – список переможців

Артист року – Біллі Айліш

Найкращий новий артист року – Ґрейсі Абрамс

Альбом року – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)

Пісня року – Birds of a Feather (Біллі Айліш)

Найкраща колаборація – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)

Найкраща соціальна пісня – Anxiety (Doechii)

Найкращий артист, що гастролює – Біллі Айліш

Найкращий відеокліп – Die With a Smile (Бруно Марс і Леді Гага)

Найкращий поп-артист – Бруно Марс

Найкраща поп-артистка – Біллі Айліш

Найкращий поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Біллі Айліш)

Найкраща поп-пісня – Birds of a Feather (Біллі Айліш)

Найкращий кантрі-співак – Post Malone

Найкраща кантрі-співачка – Бейонсе

Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay

Найкращий кантрі-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)

Найкраща кантрі-пісня – I Had Some Help (Post Malone та Морган Воллен)

Найкращий хіп-хоп артист – Емінем

Найкраща хіп-хоп артистка – Megan Thee Stallion

Найкращий хіп-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Емінем)

Найкраща хіп-хоп пісня – Not Like Us (Кендрік Ламар)

Найкращий R&B співак – The Weeknd

Найкраща R&B співачка – SZA

Найкращий R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)

Найкраща R&B пісня – Saturn (SZA)

Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny

Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G

Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda

Найкращий латиноамериканський альбом – Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)

Найкраща латиноамериканська пісня – Soltera (Шакіра)

Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots

Найкращий рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)

Найкраща рок-пісня – The Emptiness Machine (Linkin Park)

Найкращий танцювальний/електро артист – Леді Гага

Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2

Найкращий афробіт виконавець – Tyla

Найкращий K-Pop виконавець – RM (Кім Намджун)

American Music Awards (AMAs) – це щорічна американська музична премія, створена в 1973 році телеведучим Діком Кларком як можливість для суперництва з Греммі.

На відміну від Греммі, де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.

Джерело : Billboard

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