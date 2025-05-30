Маяк на стене: Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местоположение

Британский уличный художник Бэнкси, который не раскрывает свою личность, впервые за долгое время представил новую работу. Однако месторасположение граффити остается загадкой.

Бэнкси создал новое граффити — фото

На фото, опубликованных в Instagram художника, изображен маяк, нарисованный трафаретом на бежевой стене, а также слова: Я хочу быть тем, кого ты увидел во мне.

Бэнкси использовал особый прием: ложная тень от столба, стоящего рядом на тротуаре, создает иллюзию, будто маяк — это отражение самого столба.

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Бэнкси не отметил, где расположена его новая работа, однако пользователи сети предполагают, что это может быть в Марселе, на юге Франции.

На протяжении всей карьеры Бэнкси скрывает свою личность, и только через аккаунт в Instagram можно идентифицировать его работы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, художник создал семь муралов в разных местах Украины, в частности в Киеве, Ирпене и Бородянке.

До маяка, в декабре прошлого года, Бэнкси показал работу, на которой изображена Мадонна с ребенком, а в стене видно отверстие, похожее на пулевое ранение в ее груди.

Источник : BBC

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