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2 мин.

Маяк на стене: Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местоположение

Бенксі
Фото: Getty Images

Британский уличный художник Бэнкси, который не раскрывает свою личность, впервые за долгое время представил новую работу. Однако месторасположение граффити остается загадкой.

Бэнкси создал новое граффити — фото

На фото, опубликованных в Instagram художника, изображен маяк, нарисованный трафаретом на бежевой стене, а также слова: Я хочу быть тем, кого ты увидел во мне.

Бэнкси использовал особый прием: ложная тень от столба, стоящего рядом на тротуаре, создает иллюзию, будто маяк — это отражение самого столба.

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Бэнкси не отметил, где расположена его новая работа, однако пользователи сети предполагают, что это может быть в Марселе, на юге Франции.

На протяжении всей карьеры Бэнкси скрывает свою личность, и только через аккаунт в Instagram можно идентифицировать его работы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, художник создал семь муралов в разных местах Украины, в частности в Киеве, Ирпене и Бородянке.

До маяка, в декабре прошлого года, Бэнкси показал работу, на которой изображена Мадонна с ребенком, а в стене видно отверстие, похожее на пулевое ранение в ее груди.

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Источник: BBC

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