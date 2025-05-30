Маяк на стіні: Бенксі представив нову роботу, приховавши її місцерозташування

Британський вуличний художник Бенксі, який не розкриває свою особу, вперше за довгий час представив нову роботу. Однак місцерозташування графіті залишається загадкою.

Бенксі створив нове графіті – фото

На фото, опублікованих в Instagram художника, зображено маяк, намальований трафаретом на бежевій стіні, а також слова: Я хочу бути тим, кого ти побачив у мені.

Бенксі використав особливий прийом: хибна тінь від стовпа, що стоїть поруч на тротуарі, створює ілюзію, ніби маяк – це відображння самого стовпа.

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Бенксі не зазначив, де розташована його нова робота, однак користувачі мережі припускають, що це може бути в Марселі, на півдні Франції.

Протягом усієї кар’єри Бенксі приховує свою особистість, і лише через акаунт в Instagram можна ідентифікувати його роботи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, художник створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені та Бородянці.

До маяка, в грудні минулого року, Бенксі показав роботу, на якій зображена Мадонна з дитиною, а в стіні видно отвір, схожий на кульове поранення в її грудях.

Джерело : BBC

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