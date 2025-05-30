Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.

Маяк на стіні: Бенксі представив нову роботу, приховавши її місцерозташування

Бенксі
Фото: Getty Images

Британський вуличний художник Бенксі, який не розкриває свою особу, вперше за довгий час представив нову роботу. Однак місцерозташування графіті залишається загадкою.

Бенксі створив нове графіті – фото

На фото, опублікованих в Instagram художника, зображено маяк, намальований трафаретом на бежевій стіні, а також слова: Я хочу бути тим, кого ти побачив у мені.

Бенксі використав особливий прийом: хибна тінь від стовпа, що стоїть поруч на тротуарі, створює ілюзію, ніби маяк – це відображння самого стовпа.

Зараз дивляться

Бенксі не зазначив, де розташована його нова робота, однак користувачі мережі припускають, що це може бути в Марселі, на півдні Франції.

Протягом усієї кар’єри Бенксі приховує свою особистість, і лише через акаунт в Instagram можна ідентифікувати його роботи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, художник створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені та Бородянці.

До маяка, в грудні минулого року, Бенксі показав роботу, на якій зображена Мадонна з дитиною, а в стіні видно отвір, схожий на кульове поранення в її грудях.

Читайте також
Я в захваті: Шерон Стоун підтримала українського художника
Шерон Стоун, Артур Солецький

Джерело: BBC

Пов'язані теми:

Бенксі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь