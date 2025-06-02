Фима Константиновский женился во второй раз: первое фото со свадьбы

Ведущий Фима Константиновский женился на своей возлюбленной Елизавете Нечипоренко. Пара официально заключила брак в столичном ЗАГСе.

Фима Константиновский женился — фото

О новом этапе в своей жизни ведущий сообщил в сториз в Instagram, опубликовав снимок с росписи. На фото влюбленные держат документ о регистрации брака и бокалы шампанского.

— Женились. Счастливы, — лаконично подписал кадр Константиновский.

Фима и Елизавета решили узаконить свои отношения без традиционных торжеств и свадебного платья. Ведущий был одет в черные брюки, рубашку и белую футболку, а его избранница позировала в светлом костюме, белой майке и кедах.

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Поздравить себя и любимую Константиновский предложил донатом, опубликовав ссылку на сбор на РЭБ для 92-й отдельной штурмовой бригады.

Отметим, что Фима и Елизавета находятся в отношениях с 2023 года. Они познакомились благодаря приложению Tinder. В январе этого года ведущий сделал предложение избраннице.

Для Константиновского этот брак стал вторым. С первой женой Владой он познакомился еще студентом. В феврале 2023 года мужчина сообщил, что развелся.

Фото: Фима Константиновский

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