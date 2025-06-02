Фима Константиновский женился во второй раз: первое фото со свадьбы
Ведущий Фима Константиновский женился на своей возлюбленной Елизавете Нечипоренко. Пара официально заключила брак в столичном ЗАГСе.
Фима Константиновский женился — фото
О новом этапе в своей жизни ведущий сообщил в сториз в Instagram, опубликовав снимок с росписи. На фото влюбленные держат документ о регистрации брака и бокалы шампанского.
— Женились. Счастливы, — лаконично подписал кадр Константиновский.
Фима и Елизавета решили узаконить свои отношения без традиционных торжеств и свадебного платья. Ведущий был одет в черные брюки, рубашку и белую футболку, а его избранница позировала в светлом костюме, белой майке и кедах.
Поздравить себя и любимую Константиновский предложил донатом, опубликовав ссылку на сбор на РЭБ для 92-й отдельной штурмовой бригады.
Отметим, что Фима и Елизавета находятся в отношениях с 2023 года. Они познакомились благодаря приложению Tinder. В январе этого года ведущий сделал предложение избраннице.
Для Константиновского этот брак стал вторым. С первой женой Владой он познакомился еще студентом. В феврале 2023 года мужчина сообщил, что развелся.
Фото: Фима Константиновский