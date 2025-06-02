Фіма Константиновський одружився вдруге: перше фото з весілля
Ведучий Фіма Константиновський одружився зі своєю коханою Єлизаветою Нечипоренко. Пара офіційно уклала шлюб у столичному РАЦСі.
Фіма Константиновський одружився – фото
Про новий етап у своєму житті ведучий повідомив у сториз в Instagram, опублікувавши знімок з розпису. На фото закохані тримають документ про реєстрацію шлюбу та келихи шампанського.
– Одружилися. Щасливі, – лаконічно підписав кадр Константиновський.
Фіма та Єлизавета вирішили узаконити свої стосунки без традиційних урочистей і весільної сукні. Ведучий був одягнений у чорні штани, сорочку і білу футболку, а його обраниця позувала у світлому костюмі, білій майці і кедах.
Привітати себе та кохану Константиновський запропонував донатом, опублікувавши посилання на збір на РЕБ для 92-ї окремої штурмової бригади.
Зазначимо, що Фіма та Єлизавета перебувають у стосунках з 2023 року. Вони познайомилися завдяки застосунку Tinder. У січні цього року ведучий освідчився обраниці.
Для Константиновського цей шлюб став другим. З першою дружиною Владою він познайомився ще студентом. У лютому 2023 року чоловік повідомив, що розлучився.
Фото: Фіма Константиновський