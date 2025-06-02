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Фіма Константиновський одружився вдруге: перше фото з весілля

Фіма Константиновський

Ведучий Фіма Константиновський одружився зі своєю коханою Єлизаветою Нечипоренко. Пара офіційно уклала шлюб у столичному РАЦСі.

Фіма Константиновський одружився – фото

Про новий етап у своєму житті ведучий повідомив у сториз в Instagram, опублікувавши знімок з розпису. На фото закохані тримають документ про реєстрацію шлюбу та келихи шампанського.

– Одружилися. Щасливі, – лаконічно підписав кадр Константиновський.

Фіма Константиновський

Фото: Фіма Константиновський/Instagram

Фіма та Єлизавета вирішили узаконити свої стосунки без традиційних урочистей і весільної сукні. Ведучий був одягнений у чорні штани, сорочку і білу футболку, а його обраниця позувала у світлому костюмі, білій майці і кедах.

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Привітати себе та кохану Константиновський запропонував донатом, опублікувавши посилання на збір на РЕБ для 92-ї окремої штурмової бригади.

Зазначимо, що Фіма та Єлизавета перебувають у стосунках з 2023 року. Вони познайомилися завдяки застосунку Tinder. У січні цього року ведучий освідчився обраниці.

Для Константиновського цей шлюб став другим. З першою дружиною Владою він познайомився ще студентом. У лютому 2023 року чоловік повідомив, що розлучився.

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Фото: Фіма Константиновський

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