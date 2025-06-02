Рекорд Украины на Мисс мира 2025: какое место заняла Мария Мельниченко

В гранд-финале 72-го международного конкурса красоты Мисс Мира 2025, который состоялся в индийском городе Хайдарабад, победу одержала представительница Таиланда Опал Сучата.

Она стала первой в истории своей страны, кто завоевал титул самого престижного конкурса красоты в мире.

Какое место заняла Украина на Мисс мира 2025

В этом году в конкурсе приняли участие 108 участниц со всего мира. По его итогам впервые в финальную восьмерку вошла и Украина – наша представительница Мария Мельниченко установила национальный рекорд.

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– Это самый высокий результат Украины за всю историю участия в этом конкурсе. И я не могу поверить, что именно мне выпала честь его создать, – написала Мельниченко после финала.

В этом году национальный костюм от Украины назывался Душа земли, который через символы пшеницы, солнца и ветра должен был рассказать миру о нашей стране как источнике жизни, возрождения и надежды.

Как выбирали победительницу Мисс мира 2025

Победительницу Опал Сучату выбрали среди четырех континентальных победительниц – вместе с ней в финал вышли представительницы Эфиопии, Польши и Мартиники. Сучата также стала победительницей в номинации Мультимедиа, собрав более 2,3 млн просмотров в конкурсном приложении.

Финал в Хайдарабаде транслировался в десятках стран мира. В мероприятии приняли участие предыдущие победительницы, звезды Болливуда и благотворители. Конкурс проходил под лозунгом Красота с целью и подчеркивал роль женщин в благотворительности, культурном диалоге и лидерстве.

Фото: скриншот из трансляции, Мария Мельниченко

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