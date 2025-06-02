Рекорд України на Міс світу 2025: яке місце посіла Марія Мельниченко

У гранд-фіналі 72-го міжнародного конкурсу краси Міс Світу, що відбувся в індійському місті Хайдарабад, перемогу здобула представниця Таїланду Опал Сучата.

Вона стала першою в історії своєї країни, хто виборов титул найпрестижнішого конкурсу краси у світі.

Яке місце посіла Україна на Міс світу 2025

Цьогорічний конкурс об’єднав 108 учасниць з усього світу. За його підсумками вперше до фінальної вісімки увійшла й Україна – наша представниця Марія Мельниченко встановила національний рекорд.

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– Це найвищий результат України за всю історію участі в цьому конкурсі. І я не можу повірити, що саме мені випала честь його створити, – написала Мельниченко після фіналу.

Цього року національний костюм від України називався Душа землі, що через символи пшениці, сонця та вітру мав розповісти світу про нашу країну як джерело життя, відродження та надії.

Як обирали переможницю Міс світу 2025

Переможницю Опал Сучату обрали серед чотирьох континентальних переможниць – разом із нею у фінал вийшли представниці Ефіопії, Польщі та Мартиніки. Сучата також стала переможницею в номінації Мультимедіа, зібравши понад 2,3 млн переглядів у конкурсному застосунку.

Фінал у Хайдарабаді транслювався у десятках країн світу. У заході взяли участь попередні переможниці, зірки Боллівуду та благодійники. Конкурс проходив під гаслом Краса з метою та підкреслював роль жінок у благодійності, культурному діалозі та лідерстві.

Фото: скриншот з трансляції, Марія Мельниченко

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