Что не сделаешь ради творчества: Козловский травмировался во время концерта

Виталий Козловский, который недавно вернулся на сцену со старыми хитами, травмировался во время одного из концертов. Певец сообщил, что вывихнул колено.

Козловский травмировался на сцене

В сториз в Instagram артист рассказал, что неприятный инцидент произошел во время выступления на музыкальном фестивале Поколение в Киеве.

Теперь Козловский должен носить специальный бандаж для коленного сустава. Это поможет предотвратить дальнейшее травмирование конечности.

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— Главным моим атрибутом на всех концертах и по жизни является вот такая вещь. На фестивале у меня был вывих коленной чашечки — теперь я почти инвалид (лицо с инвалидностью — Ред.). Выхожу на сцену — и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию, — сказал артист.

Козловский отметил, что очень любит свою работу, поэтому, несмотря на травму колена, он не отменил ни одного запланированного концерта. Певец продолжает выступать, соблюдая при этом медицинские рекомендации.

Недавно Козловский рассказывал, как ему удалось выплатить долги экс-продюсеру Игорю Кондратюку и вернуть себе каталог песен. По словам артиста, он продал самое ценное, что у него было.

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