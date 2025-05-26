Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком

Виталий Козловский впервые рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы выплатить долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и вернуть себе каталог песен. Артист признался, что продал самое ценное, что у него было.

Козловский о выплате долгов Кондратюку

Певец понял, что вопрос с Кондратюком нужно решить любой ценой, когда у него появились жена и сын.

Чтобы закрыть дело, Козловскому пришлось пойти вопреки своим жизненным убеждениям. Он говорит, что всегда помогал семье и никогда ничего не просил у родных, однако на этот раз он обратился к маме с просьбой продать родительскую квартиру во Львове.

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Виталий признался, что с домом было очень трудно прощаться, ведь там хранились воспоминания о покойном папе.

— Поскольку мама живет более 20 лет в Риме, мне пришла мысль продать отцовскую квартиру. Мне очень тяжело это говорить, потому что эта квартира для меня была связью с моим отцом. Мама, конечно, сказала, что “я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец-то зажили, хватит выживать”. И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И все, вопрос был закрыт, — поделился певец.

Козловский добавил, что его долг перед Кондратюком состоял из двух частей. Однако сумму, которую пришлось выплатить экс-продюсеру, певец называть не стал.

— Первая часть — это исполнительное производство, это выплатить все по судам Кондратюку. А вторая — это забрать весь каталог своих старых песен. И это совсем другая цифра, не меньшая. Не хочу говорить, называть суммы. Неважно. Не в цифрах дело, сегодня дело в прощении. Я внутренне для себя простил Кондратюка. Потому что мою жизнь заполонила любовь моей семьи, — сказал Виталий.

Фото: Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Источник: Маричка Падалко

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