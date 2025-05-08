Козловский спел Пинаколаду и обратился к Кондратюку: Спасибо и до свидания

Певец Виталий Козловский, который наконец вернул себе право на исполнение собственных песен, спел свой хит Пинаколада, но уже на украинском. Также артист еще раз обратился к своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку.

Виталий Козловский спел Пинаколаду на украинском языке

Козловский появился на сцене благотворительного шоу Нашебачення в образе из начала 2000-х — с длинными волосами и в фирменной красно-черной рубашке, которую «разорвал» во время выступления.

После зажигательного номера певец напомнил, что теперь весь каталог его старых песен снова принадлежит ему.

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— Друзья, за свою свободу нужно бороться. Боритесь — поборете. Наша вся страна сейчас борется. Я хочу сказать, что наконец-то все мои песни теперь мои. Это чисто такое начало. А еще я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам! И до свидания! — подытожил Козловский.

Реакция сети на выступление Козловского

Коллеги по цеху и звездные подписчики певца не упустили случая порадоваться за него в комментариях под видео с выступлением.

Папа ин да хаус! Учитесь, детки, — подчеркнула певица Оля Полякова.

Какой это крутяк! Как я ждала этого! — традиционно поддержала артиста его жена Юлия Бакуменко.

Это что, та самая легенда? — поинтересовался ведущий Анатолий Анатолич.

Боже, как это мощно, — написала актриса Наталка Денисенко.

А-а-а-а-а-а-а-а! — эмоционально отреагировала на номер Козловского певица Ольга Цибульская.

Напомним, что судебная тяжба между певцом Виталием Козловским и продюсером Игорем Кондратюком подошла к своему концу. Экс-подопечный вернул долг Кондратюку, и теперь фанаты готовятся слушать на концертах Козловского старые любимые хиты.

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