Украину на Мисс Вселенная 2025 представит София Ткачук: что известно о победительнице

Титул Мисс Вселенная Украина 2025 завоевала София Ткачук. Именно она будет представлять Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная 2025, который состоится 20 ноября в Таиланде.

Как выбирали Мисс Вселенная Украина 2025

Из-за войны оргкомитет конкурса вместо шоу прибег к народному голосованию с помощью финской платформы Choicely. Эту технологию применяют при голосовании на таких престижных мероприятиях, как Grammy Awards и песенный конкурс Евровидение.

В финал вышли пять участниц, но главный титул получила София Ткачук.

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Президент конкурса Анна Филимонова убеждена, что участие Украины в конкурсе Мисс Вселенная является еще одним проявлением культурной дипломатии.

– Это возможность утверждать достоинство и единство нашего народа, транслировать правду о нашей стране через язык образов, символов, речей, творческих концепций и искренних личных посланий. Каждый из этих элементов – часть большой истории об Украине, которую мы несем в мир с честью, ответственностью и глубоким убеждением, – подчеркнула Филимонова.

Кто такая София Ткачук

Победительнице Мисс Вселенная Украина 25 лет, она родом из Ровно, но с четырех лет живет за границей. Несмотря на это, София сохранила глубокую связь с Украиной и активно помогает украинцам.

Девушка имеет диплом по финансам от EAE Business School в Барселоне, свободно владеет английским и испанским языками.

Ее опыт охватывает гуманитарную и бизнес-сферы. Она успела поработать в УВКБ ООН, сотрудничала с UNICEF, создает собственные предпринимательские проекты и инвестирует в социально значимые идеи.

София Ткачук называет себя женщиной, которая действует, и стремится укрепить платформу Мисс Вселенная Украина с помощью собственного опыта и примера.

– Мои украинские корни сформировали во мне стойкость, сострадание и веру в силу женской силы. И я верю, что именно сочетание этих качеств позволит мне достойно представить Украину, – считает победительница конкурса Мисс Вселенная Украина 2025.

Фото: София Ткачук

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