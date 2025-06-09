Україну на Міс Всесвіт 2025 представить Софія Ткачук: що відомо про переможницю

Титул Міс Всесвіт Україна 2025 здобула Софія Ткачук. Саме вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2025, що відбудеться 20 листопада в Таїланді.

Як обирали Міс Всесвіт Україна 2025

Через війну оргкомітет конкурсу замість шоу вдався до народного голосування за допомогою фінської платформи Choicely. Цю технологію застосовують під час голосувань на таких престижних подіях, як Grammy Awards та пісенний конкурс Євробачення.

До фіналу вийшли п’ятеро учасниць, але головний титул дістала Софії Ткачук.

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Президентка конкурсу Анна Філімонова переконана, що участь України у конкурсі Міс Всесвіт є ще одним проявом культурної дипломатії.

– Це можливість стверджувати гідність і єдність нашого народу, транслювати правду про нашу країну через мову образів, символів, промов, творчих концепцій і щирих особистих меседжів. Кожен із цих елементів – частина великої розповіді про Україну, яку ми несемо у світ з честю, відповідальністю й глибоким переконанням, – наголосила Філімонова.

Хто така Софія Ткачук

Переможниці Міс Всесвіт Україна 25 років, вона родом із Рівного, але з чотирьох років живе за кордоном. Попри це Софія зберегла глибокий зв’язок із Україною й активно допомагає українцям.

Дівчина має диплом з фінансів від EAE Business School у Барселоні, вільно володіє англійською та іспанською мовами.

Її досвід охоплює гуманітарну та бізнес-сфери. Вона встигла попрацювати в УВКБ ООН, співпрацювала з UNICEF, створює власні підприємницькі проєкти та інвестує в соціально значущі ідеї.

Софія Ткачук називає себе жінкою, яка діє, і прагне зміцнити платформу Міс Всесвіт Україна за допомогою власного досвіду і прикладу.

– Моє українське коріння сформувало в мені стійкість, співчуття і віру в силу жіночої сили. І я вірю, що саме поєднання цих якостей дозволить мені гідно представити Україну, – вважає переможниця конкурсу Міс Всесвіт Україна 2025.

Фото: Софія Ткачук

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