Особенное чувство: Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тернером

Британская певица Дуа Липа подтвердила помолвку со своим возлюбленным, актером Каллумом Тернером.

В конце прошлого года артистка опубликовала в Instagram фото, на которых внимательные подписчики заметили кольцо на безымянном пальце. Дуа Липа официально не комментировала свой новый статус, однако в интервью British Vogue приоткрыла завесу личной жизни.

Дуа Липа о помолвке

Певица призналась, что Каллум Тернер действительно сделал ей предложение. Актер заказал кольцо для любимой после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой.

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— Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я просто в восторге от него (от кольца, — Ред.). Оно так мне подходит. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает, — сказала артистка.

Планов относительно свадьбы у пары пока нет. Дуа Липа хочет завершить концертный тур, а Каллум снимается в фильме, поэтому сейчас влюбленные просто наслаждаются этим периодом.

Певица призналась, что никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой хочет быть. Только сейчас она поняла важность этого шага.

— Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особое ощущение, — отметила Дуа Липа.

Несмотря на насыщенный рабочий график, Дуа Липа и Каллум Тернер придерживаются правила “двух с половиной недель”: они не расстаются дольше, чем на этот срок.

Во время ее турне по Австралии и Новой Зеландии в начале этого года паре пришлось сделать исключение — они провели в разлуке три недели, и это, по словам артистки, было очень тяжело.

29-летняя Дуа Липа призналась, что в будущем хотела бы стать мамой. В то же время певица понимает, что воспитание ребенка — это гораздо больше, чем просто любовь к нему.

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