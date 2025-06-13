Особливе відчуття: Дуа Ліпа підтвердила заручини з Каллумом Тернером

Британська співачка Дуа Ліпа підтвердила заручини зі своїм коханим, актором Каллумом Тернером.

Наприкінці минулого року артистка опублікувала в Instagram фото, на яких уважні підписники помітили каблучку на безіменному пальці. Дуа Ліпа офіційно не коментувала свій новий статус, однак в інтерв’ю British Vogue привідкрила завісу особистого життя.

Дуа Ліпа про заручини

Співачка зізналась, що Каллум Тернер дійсно освідчився їй. Актор замовив каблучку для коханої після того, як порадився з її найкращими друзями та сестрою.

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– Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Я просто в захваті від неї (від каблучки, – Ред.). Вона так мені пасує. Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести решту свого життя, дуже добре тебе знає, – сказала артистка.

Планів щодо весілля у пари поки немає. Дуа Ліпа хоче завершити концертий тур, а Каллум знімається у фільмі, тож наразі закохані просто насолоджуються цим періодом.

Співачка зізналась, що ніколи не думала про весілля і не мріяла про те, якою нареченою хоче бути. Лише зараз вона зрозуміла важливість цього кроку.

– Це рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути найкращими друзями назавжди — це дійсно особливе відчуття, – наголосила Дуа Ліпа.

Попри насичений робочий графік, Дуа Ліпа і Каллум Тернер дотримуються правила “двох з половиною тижнів”: вони не розлучаються довше, ніж на цей термін.

Під час її турне Австралією та Новою Зеландією на початку цього року парі довелося зробити виняток – вони провели в розлуці три тижні, і це, за словами артистки, було дуже важко.

29-річна Дуа Ліпа зізналась, що в майбутньому хотіла б стати мамою. Водночас співачка розуміє, що виховання дитини – це набагато більше, ніж просто любов до неї.

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