Установила себе дедлайн: Ирина Сопонару призналась, планирует ли стать мамой

Актриса Ирина Сопонару откровенно призналась, планирует ли вместе со своим мужем-иностранцем Рисом пополнение в семье.

Сопонару о материнстве

38-летняя Ирина отметила, что в будущем видит себя мамой. Однако актриса не хочет рожать во время войны в Украине, ведь это дополнительный стресс. Сопонару мечтает, чтобы о беременности у нее остались только приятные воспоминания, поэтому пока откладывает этот момент.

— Мы сейчас не хотим пока. Просто выносить ребенка, сейчас в войну — я не уверена, что я готова. Это тяжело физически, и еще когда война и этот стресс, я не хочу так. Мне очень жаль, хочется, чтобы это были приятные воспоминания. А тут война, где-то в бункере рожать… Это не самое худшее, что может произойти, конечно, главное — родить. Но если есть опция пропустить этот момент, то я бы, конечно, уже после победы, — сказала актриса.

Впрочем, Ирина поставила себе условный дедлайн. Когда актрисе исполнится 40 лет, она решится на беременность, несмотря на то, какой будет ситуация в стране.

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— Я себе дала дедлайн — до 40 лет. После 40, несмотря на ситуацию в стране, уже, наверное, буду беременеть. Потому что куда уже тянуть, до 50? Там уже не факт, что все получится. Пока мы так решили, — поделилась Сопонару.

Напомним, что в мае прошлого года Ирина Сопонару сыграла свадьбу вместе со своим возлюбленным. Избранником актрисы стал британский предприниматель Рис. Они вместе с 2021 года.

Фото: Ирина Сопонару

Источник : Маша Ефросинина

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