На фронте погиб актер и военный Юрий Фелипенко

Украинский актер и военный Юрий Фелипенко погиб на фронте. Ему было 32 года.

О трагической гибели сообщила его жена Екатерина Мотрич в социальной сети Instagram.

Юрий Фелипенко погиб

– Юра погиб. Юра был, без преувеличений, моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили, — написала она.

Дату захоронения и информацию о прощании объявят позже.

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Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года. Он защищал Украину в составе БпАК Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

View this post on Instagram A post shared by Kateryna Motrych (@motrichka)

Что известно о Юрии Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье.

Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Работал в театре на Подоле в Киеве.

На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в сериале Возвращение Мухтара-9. Среди других работ — Отдел 44, Что делает твоя жена, Цвет страсти, Обещание Богу.

Фото: Pexels, Юрий Фелипенко

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