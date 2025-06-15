На фронте погиб актер и военный Юрий Фелипенко
Украинский актер и военный Юрий Фелипенко погиб на фронте. Ему было 32 года.
О трагической гибели сообщила его жена Екатерина Мотрич в социальной сети Instagram.
Юрий Фелипенко погиб
– Юра погиб. Юра был, без преувеличений, моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили, — написала она.
Дату захоронения и информацию о прощании объявят позже.
Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года. Он защищал Украину в составе БпАК Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.
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Что известно о Юрии Фелипенко
Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Работал в театре на Подоле в Киеве.
На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в сериале Возвращение Мухтара-9. Среди других работ — Отдел 44, Что делает твоя жена, Цвет страсти, Обещание Богу.
Фото: Pexels, Юрий Фелипенко