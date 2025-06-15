На фронті загинув актор та військовий Юрій Феліпенко

Український актор і військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті. Йому було 32 роки.

Про трагічну загибель повідомила його дружина Катерина Мотрич у соціальній мережі Instagram.

Юрій Феліпенко загинув

– Юра загинув. Юра був, без перебільшень, моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, – написала вона.

Дату поховання та інформацію про прощання оголосять згодом.

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Феліпенко долучився до Збройних сил України у квітні 2024 року. Він боронив Україну у складі БпАК Ахіллес 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

View this post on Instagram A post shared by Kateryna Motrych (@motrichka)

Що відомо про Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі.

Навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Працював у тетрі на Подолі у Києві.

На екрані Юрій Феліпенко вперше з’явився у 2014 році в серіалі Повернення Мухтара-9. Серед інших робіт – Відділ 44, Що робить твоя дружина, Колір пристрасті, Обіцянка Богу.

Фото: Pexels, Юрій Феліпенко

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