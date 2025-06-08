Погиб солист Одесской оперы Владислав Горай: выполнял волонтерскую миссию
8 июня на Сумщине трагически погиб Владислав Горай — солист Одесской национальной оперы, известный тенор и заслуженный артист Украины. Он находился в регионе с волонтерской миссией.
Об этом сообщила Одесская национальная опера.
Погиб Владислав Горай
— Трагическое известие всколыхнуло всю художественную общественность Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины — Владислав Горай, — говорится в сообщении.
Отмечается, что голос Владислава Горая был известен во всем мире, а сердцем он всегда оставался с Украиной. Он был не только выдающимся артистом, но и настоящим примером мужества, доброты и достоинства.
В самые тяжелые моменты Горай не стоял в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал тех, кто нуждался.
— Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему художественному сообществу, — добавили в национальной опере.
Информация о месте и времени прощания с Владиславом будет сообщена позже.
Источник: Одесская национальная опера
Фото: Одесская национальная опера