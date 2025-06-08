Погиб солист Одесской оперы Владислав Горай: выполнял волонтерскую миссию

8 июня на Сумщине трагически погиб Владислав Горай — солист Одесской национальной оперы, известный тенор и заслуженный артист Украины. Он находился в регионе с волонтерской миссией.

Об этом сообщила Одесская национальная опера.

Погиб Владислав Горай

— Трагическое известие всколыхнуло всю художественную общественность Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины — Владислав Горай, — говорится в сообщении.

Отмечается, что голос Владислава Горая был известен во всем мире, а сердцем он всегда оставался с Украиной. Он был не только выдающимся артистом, но и настоящим примером мужества, доброты и достоинства.

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В самые тяжелые моменты Горай не стоял в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал тех, кто нуждался.

— Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему художественному сообществу, — добавили в национальной опере.

Информация о месте и времени прощания с Владиславом будет сообщена позже.

Источник: Одесская национальная опера

Фото: Одесская национальная опера

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