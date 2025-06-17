Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

На этот раз без меня: Alekseev объяснил, почему отказался участвовать в фестивале Вайкуле

Alekseev

Певец Alekseev (Никита Алексеев) объяснил, почему в этом году отказался участвовать в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который пройдет с 25 по 27 июля.

Alekseev об участии в фестивале Лаймы Вайкуле

Исполнитель признался, что Лайма Вайкуле приглашала его на мероприятие, однако он отказался из-за трудностей с выездом на границу.

— Лайма приглашала, но в этом году у меня не получится приехать на этот фестиваль. Поэтому в этот раз без меня. Вы же понимаете, это (выезд за границу. — Ред.) всегда, скажем так, эксклюзивная история. Она индивидуальна под каждый выезд. Нет такого, что тебе дают карт-бланш, что ты можешь кататься туда-сюда под каждое выступление. Во-первых, это должно быть выступление, безусловно, благотворительного характера, — отметил певец.

Alekseev добавил, что давно не выезжал за границу, и в ближайшем будущем не планирует этого делать.

Сейчас смотрят

Отметим, что Лайма Вайкуле каждый год приглашает украинских исполнителей на свой фестиваль в Юрмале. Вместе с этим в лайнапе артистов всегда присутствуют “хорошие русские”. Именно по этой причине от участия в мероприятии в прошлом году отказалась Надя Дорофеева. Однако не все артисты имеют четкую позицию по этому поводу.

В этом году на фестивале Лаймы Вайкуле выступят Настя Каменских, Потап, Олег Кензов, Николай Трубач. В один день с украинцами на сцену выйдет российская группа Би-2.

Читайте также
Потап под капельницами написал пост на русском: как отреагировала сеть
Потап потрапив до лікарні

Фото: Alekseev

Источник: ТСН

Связанные темы:

AlekseevЛайма Вайкуле
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь