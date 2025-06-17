Цього разу без мене: Alekseev пояснив, чому відмовився брати участь у фестивалі Вайкуле

Співак Alekseev (Микита Алєксєєв) пояснив, чому цьогоріч відмовився брати участь у музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, що пройде з 25 по 27 липня.

Alekseev про участь у фестивалі Лайми Вайкуле

Виконавець зізнався, що Лайма Вайкуле запрошувала його на захід, однак він відмовився через труднощі з виїздом на кордон.

– Лайма запрошувала, але цього року у мене не вийде приїхати на цей фестиваль. Тому цього разу без мене. Ви ж розумієте, це (виїзд за кордон. – Ред.) завжди, скажімо так, ексклюзивна історія. Вона індивідуальна під кожен виїзд. Немає такого, що тобі дають карт-бланш, що ти можеш кататися туди-сюди під кожен виступ. По-перше, це має бути виступ, безумовно, благодійного характеру, – зазначив співак.

Alekseev додав, що давно не виїжджав за кордон, і в найближчому майбутньому не планує цього робити.

Зараз дивляться

Зазаначимо, що Лайма Вайкуле щороку запрошує українських виконавців на свій фестиваль в Юрмалі. Разом з цим в лайнапі артистів завжди присутні “хороші росіяни”. Саме з цієї причини від участі в заході минулого року відмовилася Надя Дорофєєва. Однак не всі артисти мають чітку позицію з цього приводу.

Цьогоріч на фестивалі Лайми Вайкуле виступлять Настя Каменських, Потап, Олег Кензов, Микола Трубач. В один день з українцями на сцену вийде російський гурт Би-2.

Фото: Alekseev

Джерело : ТСН

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