Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Цього разу без мене: Alekseev пояснив, чому відмовився брати участь у фестивалі Вайкуле

Alekseev

Співак Alekseev (Микита Алєксєєв) пояснив, чому цьогоріч відмовився брати участь у музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, що пройде з 25 по 27 липня.

Alekseev про участь у фестивалі Лайми Вайкуле

Виконавець зізнався, що Лайма Вайкуле запрошувала його на захід, однак він відмовився через труднощі з виїздом на кордон.

– Лайма запрошувала, але цього року у мене не вийде приїхати на цей фестиваль. Тому цього разу без мене. Ви ж розумієте, це (виїзд за кордон. – Ред.) завжди, скажімо так, ексклюзивна історія. Вона індивідуальна під кожен виїзд. Немає такого, що тобі дають карт-бланш, що ти можеш кататися туди-сюди під кожен виступ. По-перше, це має бути виступ, безумовно, благодійного характеру, – зазначив співак.

Alekseev додав, що давно не виїжджав за кордон, і в найближчому майбутньому не планує цього робити.

Зараз дивляться

Зазаначимо, що Лайма Вайкуле щороку запрошує українських виконавців на свій фестиваль в Юрмалі. Разом з цим в лайнапі артистів завжди присутні “хороші росіяни”. Саме з цієї причини від участі в заході минулого року відмовилася Надя Дорофєєва. Однак не всі артисти мають чітку позицію з цього приводу.

Цьогоріч на фестивалі Лайми Вайкуле виступлять Настя Каменських, Потап, Олег Кензов, Микола Трубач. В один день з українцями на сцену вийде російський гурт Би-2.

Читайте також
Потап під крапельницями написав пост російською: як відреагувала мережа
Потап потрапив до лікарні

Фото: Alekseev

Джерело: ТСН

Пов'язані теми:

AlekseevЛайма Вайкуле
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь