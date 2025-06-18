СБУ объявила в розыск Григория Лепса: что известно о деле путиниста

Служба безопасности Украины в Тернопольской области объявила в розыск российского певца-пропагандиста Григория Лепсверидзе, более известного как Лепс. Он поддерживает войну РФ против нашего государства, а также финансирует российских оккупантов.

Путинист Григорий Лепс в розыске

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины. Григория Лепса разыскивают как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Дата исчезновения указана 4 марта 2025 года — именно в этот период СБУ официально объявила Лепсу о подозрении.

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Григория Лепса обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Пропагандисту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Григорий Лепс является сторонником захватнической политики российского диктатора Владимира Путина. Летом 2023 года после одного из концертов певец на камеры росСМИ пообещал платить оккупантам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ “гумпомощь” в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

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