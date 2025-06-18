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СБУ оголосила в розшук Григорія Лепса: що відомо про справу путініста

Григорій Лепс
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України у Тернопільській області оголосила в розшук російського співака-пропагандиста Григорія Лепсверідзе, більш відомого як Лепс. Він підтримує війну РФ проти нашої держави, а також фінансує російських окупантів.

Путініст Григорій Лепс у розшуку

Відповідна інформація з’явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Григорія Лепса розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.

Дата зникнення зазначена 4 березня 2025 року – саме в цей період СБУ офіційно оголосила Лепсу про підозру.

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Григорій Лепс в розшуку

Фото: Міністерство внутрішніх справ

Григорія Лепса звинувачують у порушенні ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Пропагандисту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що Григорій Лепс є прихильником загарбницької політики російського диктатора Володимира Путіна. Влітку 2023 року після одного з концертів співак на камери росЗМІ пообіцяв платити окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ “гумдопомогу” у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.

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