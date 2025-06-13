Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову, более известному под сценическим псевдонимом Тимати.

О деталях подозрения проинформировали в пресс-службе СБУ.

Подозрение Тимати

— Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на “выборах”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в СБУ, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

— Документально подтверждено, что этот фигурант принял участие как минимум в 7 пропагандистских концертах на временно оккупированном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма, — рассказали подробности в Службе.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

Источник : СБУ

Связанные темы:

