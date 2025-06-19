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Маша Ефросинина призналась, что думает о выезде из Украины

Маша Єфросиніна про вибір бути в Україні
Фото: Маша Єфросініна

Ведущая и блогер Маша Ефросинина объяснила, почему продолжает жить в Киеве вместе с сыном Сашей, несмотря на регулярные ночные атаки оккупантов.

В посте, опубликованном после массированной атаки на столицу 17 июня, она описала свое состояние, опыт жизни за границей и решение остаться дома.

Почему Маша Ефросинина не уезжает из Украины

Ефросинина вспомнила, как той ночью сидела на станции метро Крещатик с сыном, который спал у нее на коленях. Именно в этот момент, по ее словам, она снова задала себе вопрос, почему не уезжает. И в очередной раз сама же ответила себе на него.

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– Потому что здесь моя жизнь – единственный ответ, который приходит каждый раз. Именно жизнь. Жизнь среди смога трагедий, искалеченных судеб и просевшей сильно энергии города. Но ведь жизнь, – написала ведущая.

После начала полномасштабного вторжения Маша полгода провела в Германии. Затем навещала сына в Польше, когда он был там с бабушкой. В то время, призналась звезда, она не чувствовала, что живет полной жизнью, как чувствует это в Украине.

Маша Ефросинина о реакции сына на обстрелы

Ведущая поделилась, что ее часто спрашивают, почему она не отправит сына в более безопасное место. Поэтому после очередного обстрела она впервые за полтора года спросила у парня, хочет ли он снова уехать из Киева, и раскрыла, что он ответил.

– Если ты обещаешь, что мы при любой тревоге будем спускаться в метро, то нет, не хочу! Потому что здесь ты и папа! Здесь моя любимая школа, друзья, вкусная еда и баскетбол, – процитировала Сашу мать.

Маша Ефросинина добавила, что, несмотря на все ужасы, трагедии и потери, останется в Украине, потому что верит в ее будущее.

Напомним, что старшая дочь ведущей Нана сейчас находится в Амстердаме. Там она учится в университете на факультете политологии, куда поступила еще до полномасштабного вторжения.

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