Маша Єфросиніна зізналася, що думає про виїзд з України

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна пояснила, чому продовжує жити в Києві разом із сином Сашком, попри регулярні нічні атаки окупантів.

У дописі, оприлюдненому після масованої атаки на столицю 17 червня, вона описала свій стан, досвід життя за кордоном і рішення залишитися вдома.

Чому Маша Єфросиніна не виїжджає з України

Єфросиніна згадала, як тієї ночі сиділа на станції метро Хрещатик із сином, який спав у неї на колінах. Саме в цей момент, за її словами, вона знову поставила собі питання, чому не виїжджає. І вкотре сама ж відповіла собі на нього.

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– Бо тут моє життя – єдина відповідь, яка приходить щоразу. Саме життя. Життя серед смогу трагедій, понівечених доль та просілої сильно енергії міста. Але ж життя, – написала ведуча.

Після початку повномасштабного вторгнення Маша пів року провела у Німеччині. Потім навідувала сина в Польщі, коли він був там з бабусею. В той час, зізналася зірка, вона не відчувала, що живе на повну так, як відчуває це в Україні.

Маша Єфросиніна про реакцію сина на обстріли

Ведуча поділилася, що її часто запитують, чому вона не відправить сина у безпечніше місце. Тому після чергового обстрілу вона вперше за півтора року запитала у хлопця, чи хоче він знову виїхати з Києва, та розкрила, що він відповів.

– Якщо ти обіцяєш, що ми при будь-якій тривозі спускатимемося в метро, то ні, не хочу! Бо тут ти й тато! Тут моя улюблена школа, друзі, смачна їжа й баскетбол, – процитувала Сашка мати.

Маша Єфросиніна додала, що, попри всі жахи, трагедії та втрати, залишатиметься в Україні, бо вірить в її майбутнє.

Нагадаємо, що старша донька ведучої Нана зараз перебуває в Амстердамі. Там вона вчиться в університеті на факультеті політології, куди вступила ще до повномасштабного вторгнення.

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