Предательница Ани Лорак сменила гражданство – получила паспорт РФ

Певица-предательница Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая после аннексии Крыма в 2014 году заняла пророссийскую позицию, получила паспорт РФ. По сообщениям пропагандистских СМИ, это произошло 9 июня 2025 года.

Ани Лорак получила российский паспорт

О том, что молчунья подала заявление на получение российского гражданства, стало известно еще в марте 2024 года. Процедура, по данным росСМИ, была начата месяцем ранее – в феврале.

В апреле певица якобы обновила украинский паспорт, очевидно, для юридических целей, связанных с переездом или гастролями.

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Сообщается, что в российском паспорте Лорак оставила свое настоящее имя – Каролина. С 13 по 16 июня у предательницы были запланированы выступления в нескольких российских городах, но она перенесла их. На сайтах концертных агентств причиной назвали «обстоятельства, не зависящие от организатора и артистки».

Кто еще из предателей Украины получил паспорт РФ

После начала войны России против Украины некоторые известные персоны выбрали жизнь в стране-агрессоре и кровавые рубли. Среди тех, кто уже имеет российский паспорт, числятся певица Таисия Повалий, ведущая Регина Тодоренко, певица Анна Асти, продюсер Юрий Бардаш, комик и певец Александр Ревва и танцовщица Татьяна Денисова.

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград известных предателей. В частности, Лорак и Повалий лишились званий Народный артист Украины и Заслуженный артист Украины.

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