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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Зрадниця Ані Лорак змінила громадянство – отримала паспорт РФ

Ані Лорак отримала паспорт рф
Фото: УНІАН

Співачка-зрадниця Ані Лорак (справжнє імʼя Кароліна Куєк), яка від анексії Криму у 2014 році зайняла проросійську позицію, отримала паспорт РФ. За повідомленнями пропагандистських медіа, це сталося 9 червня 2025 року.

Ані Лорак отримала російський паспорт

Про те, що мовчунка подала заяву на отримання російського громадянства, стало відомо ще в березні 2024-го. Процедура, за даними росЗМІ, була розпочата на місяць раніше – в лютому.

У квітні співачка нібито оновила український паспорт, вочевидь, для юридичних цілей, пов’язаних з переїздом чи гастролями.

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Повідомляється, що у російському паспорті Лорак залишила своє справжнє імʼя – Кароліна. З 13 до 16 червня в зрадниці були заплановані виступи в кількох російських містах, але вона перенесла їх. На сайтах концертних агентств причиною назвали “обставини, які не залежать від організатора й артистки”.

Хто ще зі зрадників України отримав паспорт РФ

Після початку війни Росії проти України дехто з відомих персон обрав життя в країні-агресорі та криваві рублі. Серед тих, хто вже має російський паспорт, значиться співачка Таїсія Повалій, ведуча Регіна Тодоренко, співачка Анна Асті, продюсер Юрій Бардаш, комік та співак Олександр Ревва й танцівниця Тетяна Денисова.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород відомих зрадників. Зокрема, Лорак та Повалій втратили звання Народний артист України та Заслужений артист України.

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Каролина КуекАні ЛоракГромадянство РФ
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