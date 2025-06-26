Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося

Один із найвідоміших незалежних книжкових магазинів Сан-Франциско The Booksmith оголосив про вилучення книжок Джоан Роулінг зі свого асортименту.

Причина – публічна та фінансова підтримка авторкою ініціатив, спрямованих проти трансгендерних прав.

Книги Джоан Роулінг вилучають з продажу

У заяві на своєму сайті The Booksmith повідомив, що Роулінг використовує особисті кошти, зароблені на серії про Гаррі Поттера, для фінансування фонду JK Rowling Women’s Fund.

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У магазині стверджують, що цей фонд спрямований на обмеження прав трансгендерних людей у сфері працевлаштування, публічному житті та “захищених жіночих просторах”.

– Ми – колектив квір-людей, чия юність також пройшла під знаком чарівників і ельфів. Подивіться на нас – це очевидно. Якщо ви чи ваші близькі хочете познайомитися зі світом Гаррі Поттера, радимо купувати книжки, що вже були у вжитку, – йдеться в офіційній заяві The Booksmith.

Це не перший публічний протест проти поглядів Роулінг. Недавно підтримку авторкою рішення Верховного суду Великої Британії, яке обмежує права транслюдей, жорстко розкритикував актор Педро Паскаль. У своєму дописі він назвав дії письменниці “огидними”, а її поведінку – “жалюгідною”.

Джоан Роулінг нерідко фігурує в гучних дискусіях щодо трансгендерності. Частина шанувальників від неї відвернулася, але письменниця продовжує відкрито висловлювати свою позицію та працювати над новим серіалом за Гаррі Поттером. До слова. шоуранери вже оголосили, хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону.

Джерело : Deadline

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