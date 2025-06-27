Дом Брэда Питта ограбили, пока актер был в турне

Особняк Брэда Питта в престижном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе ограбили. Полиция подтвердила факт преступления и начала расследование.

Дом Брэда Питта ограбили – что известно

По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в среду, 26 июня. Трое злоумышленников перелезли через забор и проникли в дом через окно. Внутри помещения они устроили настоящий беспорядок, после чего скрылись с места преступления. На данный момент сумма ущерба не разглашается.

Звезды Голливуда в то время дома не было, поскольку он находится в промо-туре фильма F1 и посещает премьеры в Лондоне, Мехико и Нью-Йорке.

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Сколько стоит имение Брэда Питта

Особняк, который оценивается в $5,5 млн, Питт приобрел в апреле 2023 года у нефтяной наследницы Айлин Гетти. Интересно, что она впоследствии купила предыдущий дом актера в том же районе за $33 млн.

Новое имение Питта, так называемый The Steel House, отличается современным дизайном. Дом оборудован солнечными панелями, открытым бассейном, сауной и окружен пышной зеленью. В особняке три спальни, две ванные комнаты и 186 кв. м жилой площади.

Интересно, что и бывшая жена Питта Анджелина Джоли также проживает в Лос-Фелиз. В этом же районе часто можно увидеть их общих детей.

К слову, недавно другая экс-жена Брэда Питта Дженнифер Энистон также пережила неприятный случай. В мае преследователь врезался на машине в ворота ее имения в Бел-Эйре стоимостью $21 млн. Мужчину задержали по подозрению в вандализме. На момент происшествия актриса находилась дома.

Источник : PageSix

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