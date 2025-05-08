Переслідував два роки: Дженніфер Еністон ледь не стала жертвою сталкера

Прокуратура Лос-Анджелеса висунула звинувачення чоловіку, який протаранив автомобілем головні ворота будинку акторки Дженніфер Еністон у Бель-Ейрі. За даними слідства, він роками переслідував її.

Дженніфер Еністон загрожував сталкер – що відомо

Як повідомили в окружній прокуратурі, 64-річний Джиммі Вейн Карвайл з Міссісіпі отримав два звинувачення: у сталкінгу (переслідуванні) та умисному вандалізмі. Окрім того, йому інкримінують обтяжувальну обставину – загрозу завдання тяжких тілесних ушкоджень.

– Сталкінг – це злочин, який може швидко перерости з переслідування в насильство, наражаючи на небезпеку жертв і громади. Ми рішуче притягуємо до відповідальності тих, хто тероризує інших, – заявив окружний прокурор Нейтан Гочман.

За версією обвинувачення, Карвайл від березня 2023 року до 5 травня 2025-го систематично надсилав зірці серіалу Друзі небажані електронні листи, голосові повідомлення та звернення в соцмережах.

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У неділю, 5 травня, приблизно о 12:20 дня він на машині врізався у ворота приватного маєтку акторки та зупинився на під’їзді до будинку. Його затримав охоронець ще до прибуття поліції.

Карвайлу призначено заставу в розмірі $150 тис., а перше судове засідання у справі заплановане на четвер, 8 травня. У разі визнання вини чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше співачка Cardi B звинуватила свого ексчоловіка, репера Offset, у переслідуванні, домаганнях і погрозах вбивством і самогубством.

Джерело : Variety

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