Будинок Бреда Пітта пограбували, поки актор був у турне

Особняк Бреда Пітта у престижному районі Лос-Феліз, що в Лос–Анджелесі, пограбували. Поліція підтвердила факт злочину та розпочала розслідування.

Будинок Бреда Пітта пограбували – що відомо

За даними правоохоронців, інцидент стався пізно ввечері у середу, 26 червня. Троє зловмисників перелізли через паркан та проникли в будинок через вікно. Усередині приміщення вони влаштували справжній безлад, після чого зникли з місця злочину. Наразі сума збитків не розголошується.

Зірки Голлівуду у той час вдома не було, адже він перебуває у промотурі фільму F1 й відвідує прем’єри у Лондоні, Мехіко та Нью-Йорку.

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Скільки коштує маєток Бреда Пітта

Особняк, який оцінюють у $5,5 млн, Пітт придбав у квітні 2023 року в нафтової спадкоємиці Айлін Ґетті. Цікаво, що вона згодом купила попередній будинок актора в тому ж районі за $33 млн.

Новий маєток Пітта, так званий The Steel House, вирізняється сучасним дизайном. Будинок обладнаний сонячними панелями, відкритим басейном, сауною та оточений пишною зеленню. В особняку три спальні, дві ванні кімнати та 186 кв. м житлової площі.

Цікаво, що й колишня дружина Пітта Анджеліна Джолі також мешкає в Лос-Феліз. У цьому ж районі часто можна побачити їхніх спільних дітей.

До слова, нещодавно інша ексдружина Бреда Пітта Дженніфер Еністон також пережила неприємний випадок. У травні переслідувач врізався на машині у ворота її маєтку в Бел-Ейрі вартістю $21 млн. Чоловіка затримали за підозрою у вандалізмі. На момент події акторка перебувала вдома.

Джерело : PageSix

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