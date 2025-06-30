Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Они – отстой: Шарлиз Терон высмеяла роскошную свадьбу Безоса и Санчес

Шарліз Терон про весілля Безоса та Санчес
Фото: Depositphotos, Getty Images

Оскароносная актриса Шарлиз Терон резко высказалась о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая состоялась в Венеции и, по сообщениям СМИ, обошлась примерно в $50 млн.

Шарлиз Терон высмеяла свадьбу Безоса и Санчес

Во время ежегодного благотворительного мероприятия своего фонда в поддержку молодежи в Африке, проходившего на студии Universal в Лос-Анджелесе, Шарлиз Терон иронично упомянула о событии, которое в последние дни заполонило медиапространство.

– Мне кажется, мы единственные, кого не пригласили на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они – отстой, а мы – крутые, – пошутила Терон во время речи.

Активистка добавила, что сейчас мир переживает много тревожных изменений, упомянув, в частности, иммиграционную политику, ограничение прав женщин, нивелирование прав ЛГБТК+ и рост уровня гендерно обусловленного насилия.

Сейчас смотрят

Критика свадьбы Безоса и Санчес

Свадьба Безоса и Санчес стала громким событием в Венеции, но такая роскошь понравилась далеко не всем. Экоактивисты Greenpeace еще до свадьбы вывесили на площади Сан-Марко баннер с надписью: “Если ты можешь арендовать Венецию для свадьбы, можешь и больше налогов платить”. На нем была изображена улыбающаяся фотография Безоса.

Организация No Space for Bezos также раскритиковала миллиардера за превращение культурного наследия в арену для элитных вечеринок. Из-за этого Джефф Безос даже изменил место праздничной вечеринки – с исторического здания Scuola Grande della Misericordia на комплекс Арсенал, который когда-то служил корабельной верфью.

Вместо этого источники утверждают, что Безос и Санчес еще до свадьбы сделали пожертвования на благотворительность в Венеции. Также они не принимали подарков, а сделали пожертвования от имени своих гостей в поддержку города, «чтобы Венеция продолжала вдохновлять поколения».

Читайте также
Стали супругами до церемонии в Венеции: подробности свадьбы Безоса и Санчес
весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес

Источник: PageSix

Связанные темы:

СвадьбаДжефф БезосШарлиз Терон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь