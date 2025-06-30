Вони – відстій: Шарліз Терон поглузувала з розкішного весілля Безоса та Санчес

Оскароносна акторка Шарліз Терон різко висловилася про весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес, яке відбулося у Венеції та, за повідомленнями ЗМІ, коштувало близько $50 млн.

Шарліз Терон висміяла весілля Безоса та Санчес

Під час щорічного благодійного заходу свого фонду на підтримку молоді в Африці, що проходив на студії Universal у Лос-Анджелесі, Шарліз Терон іронічно згадала про подію, яка останні дні заполонила медіапростір.

– Мені здається, ми єдині, кого не запросили на весілля Безоса. Але це нормально, бо вони – відстій, а ми – круті, – пожартувала Терон під час промови.

Активістка додала, що зараз світ переживає багато тривожних змін, згадавши, зокрема, імміграційну політику, обмеження прав жінок, нівелювання права ЛГБТК+ та зростання рівня гендерно зумовленого насильства.

Зараз дивляться

Критика весілля Безоса та Санчес

Весілля Безоса і Санчес стало гучною подією у Венеції, але така розкіш сподобалася далеко не всім. Екоактивісти Greenpeace ще до весілля вивісили у площі Сан-Марко банер із написом: “Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля, можеш і більше податків платити”. На ньому була зображена усміхнена фотографія Безоса.

Організація No Space for Bezos також розкритикувала мільярдера через перетворення культурної спадщини на арену для елітних вечірок. Через це Джефф Безос навіть змінив місце святкової вечірки – з історичної будівлі Scuola Grande della Misericordia на комплекс Арсенал, що колись слугував корабельнею.

Натомість джерела стверджують, що Безос і Санчес ще до весілля зробили пожертви на благодійність у Венеції. Також вони не приймали подарунків, а задонатили від імені своїх гостей на підтримку міста, “щоб Венеція продовжувала надихати покоління”.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.