Протести у Венеції змусили Безоса змінити місце для весільної вечірки

Засновник Amazon Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес були змушені змінити локацію весільної вечірки у Венеції через погрози з боку місцевих мешканців і підвищені заходи безпеки.

Замість запланованої святкової події в історичній будівлі Scuola Grande della Misericordia святкування перенесли в Арсенал – комплекс з посиленою охороною, що колись слугував корабельнею.

Протестувальники, об’єднані в рух No Space for Bezos, заявили, що кидатимуть надувних крокодилів у канали, щоб завадити приїзду гостей на гондолах. Активісти звинувачують мільярдера у фактичному “закритті” міста на час святкувань і в тому, що він уособлює туристичну експансію, яка витісняє жителів з Венеції.

Один із лідерів протесту Томмазо Каччарі назвав рішення перенести захід “великою перемогою”. Попри це, акція протесту все одно відбудеться в центрі міста у суботу – ймовірно, у день головного святкування.

Поліція також підвищила рівень безпеки через напружену ситуацію на Близькому Сході і можливу присутність на весіллі дітей Дональда Трампа.

Очікується прибуття понад 90 приватних літаків у венеційський аеропорт Марко Поло. За даними ЗМІ, серед гостей будуть Кім Кардашʼян, Кайлі Дженнер, Опрa Вінфрі, Білл Гейтс, Леді Гага і сер Елтон Джон. Звісно, це лише кілька імен зі списку.

До офіційного святкування Безос і Санчес вже влаштували пінну вечірку на борту яхти Koru вартістю $500 млн, яка зараз перебуває біля узбережжя Хорватії. Яхта прибуде у венеціанську лагуну в супроводі допоміжного судна Abeona, що має вертолітний майданчик.

