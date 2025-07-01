Третий и финальный сезон популярного корейского сериала Игра в Кальмар установил новые рекорды, став самым большим телевизионным запуском в истории Netflix.

Об этом сообщает The Guardian.

Третий сезон Игры в кальмаре побил рекорды просмотров на Netflix

За первые три дня после премьеры сериал собрал более 60,1 млн просмотров, что стало новым рекордом для стримингового сервиса — общее время просмотра составило 368,4 млн часов. Для сравнения, второй сезон стартовал с 68 млн. просмотров, но за четыре дня в декабре прошлого года.

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Новый сезон уже вошел в десятку самых популярных неанглоязычных сезонов Netflix, занимая девятое место, тогда как первый и второй сезоны возглавляют этот рейтинг.

Критики оценили третий сезон смешанно-положительно: обозреватель Guardian Ребекка Николсон отметила, что сериал уже не столь острый, как раньше.

Хотя третий сезон официально назвали финальным, распространяются слухи, что Дэвид Финчер планирует создать англоязычный римейк для Netflix.

Режиссер уже сотрудничал со стриминговым гигантом, в частности, над политической драмой Карточный дом, биографической лентой Манк и боевиком Убийца с Майклом Фассбендером.

Ранее в этом году стало известно, что Финчер будет работать над сиквелом до Однажды… Голливуд по сценарию Квентина Тарантино.

В то же время Netflix уже преуспел из реалити-шоу Игра в кальмара: Вызов, второй сезон которого находится в разработке.

Относительно будущих проектов по мотивам Игры в кальмара создатель сериала Хван Дон Хек в интервью Variety отметил, что пока не получал официальных предложений по римейку.

— Если они захотят сделать еще один сезон, очевидно, что я должен участвовать и управлять процессом. Но если речь идет об американской версии, думаю, достаточно будет только поделиться идеями. Я не намерен активно участвовать в таком проекте. В то же время, если Netflix обратится ко мне и я почувствую, что могу оказаться полезным, и если это не помешает моим другим планам, я с удовольствием помогу, — сказал Хван Дон Хек.

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