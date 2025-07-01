Третій і фінальний сезон популярного корейського серіалу Гра в кальмара встановив нові рекорди, ставши найбільшим телевізійним запуском в історії Netflix.

Про це повідомляє The Guardian.

Третій сезон Гри в кальмара побив рекорди переглядів на Netflix

За перші три дні після прем’єри серіал зібрав понад 60,1 млн переглядів, що стало новим рекордом для стрімінгового сервісу — загальний час перегляду сягнув 368,4 млн годин. Для порівняння, другий сезон стартував із 68 млн переглядів, але за чотири дні у грудні минулого року.

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Новий сезон вже увійшов до десятки найпопулярніших неангломовних сезонів Netflix, займаючи дев’яте місце, тоді як перший і другий сезони очолюють цей рейтинг.

Критики оцінили третій сезон змішано-позитивно: оглядачка Guardian Ребекка Ніколсон зазначила, що серіал вже не настільки гострий, як раніше.

Хоча третій сезон офіційно назвали фінальним, поширюються чутки, що Девід Фінчер планує створити англомовний римейк для Netflix.

Режисер уже співпрацював зі стрімінговим гігантом, зокрема над політичною драмою Картковий будинок, біографічною стрічкою Манк та бойовиком Вбивця з Майклом Фассбендером.

Раніше цього року стало відомо, що Фінчер працюватиме над сиквелом до Одного разу в… Голлівуді за сценарієм Квентіна Тарантіно.

Водночас Netflix вже отримав успіх із реаліті-шоу Гра в кальмара: Виклик, другий сезон якого перебуває в розробці.

Щодо майбутніх проєктів за мотивами Гри в кальмара, творець серіалу Хван Дон Хек в інтерв’ю Variety зазначив, що поки не отримував офіційних пропозицій щодо римейку.

— Якщо вони захочуть зробити ще один сезон, очевидно, що я маю брати участь і керувати процесом. Але якщо йдеться про американську версію, думаю, достатньо буде лише поділитися ідеями. Я не маю наміру брати активну участь у такому проєкті. Водночас, якщо Netflix звернеться до мене і я відчую, що можу бути корисним, і якщо це не завадить моїм іншим планам, я із задоволенням допоможу, — сказав Хван Дон Хек.

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