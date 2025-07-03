Приговор огласят в октябре: P. Diddy оправдали по самому тяжелому пункту обвинения

Суд в Нью-Йорке отказал в освобождении под залог рэперу Шону Комбсу (P. Diddy), которого присяжные признали виновным в перевозке людей с целью проституции, но оправдали по другим серьезным обвинениям.

Когда огласят приговор по делу P. Diddy

Продюсер останется в федеральной тюрьме в Бруклине, где находится с сентября 2024 года. Приговор ему должны огласить предварительно 3 октября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд присяжных рассматривал дело почти два месяца. После очередных долгих часов обсуждения они вынесли смешанный вердикт: Комбса признан виновным только по двум из пяти пунктов обвинения.

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Присяжные оправдали его по самым серьезным обвинениям – в сговоре с целью рэкета и секс-трафика, которые предусматривают пожизненное заключение.

Обвинение утверждало, что Шон Комбс создал преступную организацию, используя свою музыкальную империю, чтобы привлекать женщин к принудительным сексуальным действиям. Прокуроры вызвали более 30 свидетелей, в том числе его бывшую девушку Касси Вентуру, рэпера Kid Cudi, охранников и бывших сотрудников музыканта.

Основу дела составило видео 2016 года, на котором P. Diddy бьет и тащит Касси по гостиничному коридору в Лос-Анджелесе. По словам охранников, он пытался подкупить их, чтобы удалить записи. Сама Вентура свидетельствовала, что рэпер заставлял ее заниматься сексом с мужчинами-эскортами под его присмотром.

Рассмотрение гражданских исков против Шона Комбса

Несмотря на оправдание по части обвинений, дела против рэпера не заканчиваются. Против P. Diddy открыты десятки гражданских исков о сексуальном и домашнем насилии.

Шон Комбс, уроженец Гарлема, является основателем лейбла Bad Boy Records, который прославил таких артистов как Notorious B.I.G. и Ашера. Также он создал бренд одежды Sean John, занимался производством алкоголя, парфюмерии и медиа.

Источник : BBC

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