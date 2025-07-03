Вирок оголосять у жовтні: P. Diddy виправдали за найтяжчим пунктом звинувачення

Суд у Нью-Йорку відмовив у звільненні під заставу реперу Шону Комбсу (P. Diddy), якого присяжні визнали винним у перевезенні людей з метою проституції, але виправдали за іншими серйозними звинуваченнями.

Коли оголосять вирок у справі P. Diddy

Продюсер залишатиметься у федеральній в’язниці в Брукліні, де перебуває з вересня 2024 року. Вирок йому мають оголосити попередньо 3 жовтня. Йому загрожує до 20 років ув’язнення.

Суд присяжних розглядав справу майже два місяці. Після чергових довгих годин обговорення вони винесли змішаний вердикт: Комбса визнано винним лише за двома із п’яти пунктів обвинувачення.

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Присяжні виправдали його за найсерйознішими звинуваченнями – у змові з метою рекету та секс-трафіку, які передбачають довічне ув’язнення.

Обвинувачення стверджувало, що Шон Комбс створив злочинну організацію, використовуючи свою музичну імперію, аби залучати жінок до примусових сексуальних дій. Прокурори викликали понад 30 свідків, зокрема його колишню дівчину Кассі Вентуру, репера Kid Cudi, охоронців та колишніх працівників музиканта.

Основу справи склало відео 2016 року, на якому P. Diddy б’є та тягне Кассі по готельному коридору в Лос-Анджелесі. За словами охоронців, він намагався підкупити їх, аби видалити записи. Сама Вентура свідчила, що репер змушував її до сексуальних практик із чоловіками-ескортами під його наглядом.

Розгляд цивільних позовів проти Шона Комбса

Попри виправдання за частиною звинувачень, справи проти репера не завершуються. Проти P. Diddy відкрито десятки цивільних позовів про сексуальне й домашнє насильство.

Шон Комбс, уродженець Гарлема, є засновником лейблу Bad Boy Records, який прославив таких артистів як Notorious B.I.G. та Ашера. Також він створив бренд одягу Sean John, займався виробництвом алкоголю, парфумів і медіа.

Джерело : BBC

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