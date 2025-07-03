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3 мин.

Я — сознательный человек: Ефросинина о судьбе собачки, которую ей подарили на концерте

Маша Єфросиніна

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что сейчас с собачкой, которую зрители подарили ей во время концерта Взрослые девочки в Черновцах. Такой же презент поклонники сделали и певице Оле Поляковой.

Пользователи сети раскритиковали идею подарить звездам щенков, отметив, что животные — не игрушки, а решение завести домашнего любимца должно быть сознательным.

Ефросинина о судьбе собачки

Ведущая решила прокомментировать это “нетривиальное событие” в сториз в Instagram. По словам Ефросининой, сперва она подумала, что ее хотят сфотографировать с собачкой, но когда поняла, что это подарок, то была шокирована и дальше все было “как в тумане”.

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Это пусть остается, в принципе, делом людей, которые решили это подарить, но я могу отвечать исключительно за свои действия. Конечно, щенка я вернула обратно, — сказала Маша.

Ефросинина подчеркнула, что заводить животное дома нужно сознательно, согласовав это прежде всего с ребенком и другими членами семьи. Семья ведущей не планировала заводить собаку, поэтому Маша вернула ее хозяевам.

Не переживайте, собака сразу была возвращена своим хозяевам. Я сознательный человек и стараюсь принимать решения всегда очень взвешенно, — добавила Маша.

Оля Полякова ранее тоже комментировала эту ситуацию, подчеркивая, что животное — это не сюрприз и не игрушка. Впрочем, собачку певица забрала и теперь она живет у нее на даче.

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