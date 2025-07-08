Дизайнер Руслан Багинский оформил 12 витрин Galeries Lafayette в центре Парижа

Этим летом бренд Ruslan Baginskiy отмечает 10-летие историческим событием в центре Парижа. Украинский дизайнер Руслан Багинский оформил 12 витрин Galeries Lafayette Haussmann, открыл поп-ап и магазин бренда в формате shop-in-shop.

Витрины Galeries Lafayette посвящены украинскому бренду

Инсталляцию Ruslan Baginskiy можно увидеть на улицах Парижа с 8 июля до 25 августа.

Сам дизайнер рассказал, что лично для него и команды — это больше, чем проект. По его мнению, это важный момент, посвященный украинской культуре и ее способности вдохновлять мир.

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— Это рассказ о нашем доме с большой любовью к тому, кем мы являемся. Ежедневно витрины будут видеть тысячи людей, которые этим летом приехали в Париж. Мы верим в язык культуры. Каждая витрина в центре города — это наш голос, — отметил Руслан Багинский.

По словам дизайнера, это действительно исторический момент для всего украинского дизайна и культуры.

Фасад галереи украсил специально созданный баннер Ruslan Baginskiy в сине-желтых цветах площадью 140 кв. м. Проект вошел в кутюрную программу официальной Недели моды в Париже.

12 витрин Galeries Lafayette Haussmann задуманы в виде выставки под открытым небом, каждая из которых раскрывает отдельную историю.

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Главное здание Galeries Lafayette — это выдающееся архитектурное сооружение, построенное в 1912 году. Оно более века остается ключевой платформой мировой моды.

Фото: Ruslan Baginskiy

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