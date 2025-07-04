Харизма Гомона: Вадим Яценко о феномене хора, моде на классику и сопротивлении “русской культуре”
Выступление хора Гомин Львовского органного зала стало настоящей сенсацией в соцсетях, собрав миллионы просмотров за несколько дней. Наверное, вы тоже видели видео с его харизматичным руководителем Вадимом Яценко.
В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал о своем отношении к внезапной славе, хоровом искусстве и дипломатии и поразмышлял, что нужно сделать для того, чтобы украинцам “заходил” немассовый культурный продукт.
Вадим Яценко о славе и поддержке семьи
– Каково это – проснуться крашем всей Украины? Вы чувствуете эту ношу славы, а с ней и ответственность?
– Сделайте, пожалуйста, скидку на мой возраст в отношении слова “краш” (смеется – Ред.). Но я где-то плюс-минус понимаю, о чем вы.
Конечно, в начале было стрессово, наверное, даже для нервной системы. Потому что, несмотря на элементы профессии и определенную публичность, нужно было понять, что делать со всем этим – с информацией, с запросами, которые к нам поступали.
Поэтому для начала мы заставили себя немного успокоиться, собраться с мыслями и уже дальше, в контексте всего, что произошло, начали работать.
@lvivorgan????Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! ???? Вечори, які вам ще довго будуть снитися: ???? 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. ???? 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! ???? 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! ???? Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”!♬ оригінальний звук — Львівський Органний
— Видела такой комментарий, когда ролик только появился: “ни стыда, ни совести, ни номера телефона вокалиста”. У вас стало больше поклонниц? Пишут в личные сообщения? Ждут с цветами после репетиций?
– Конечно, стало больше. Здесь я действительно радуюсь за коллектив, потому что он набирает подписчиков, набирает популярность, и сейчас мы, аккумулируя все эти силы, анонсировали всеукраинское турне, которое охватывает 19 городов в августе и сентябре.
Поэтому вся эта история, конечно, помогает, и я надеюсь, что будет и в дальнейшем помогать именно в продвижении украинского искусства.
– Как ваша жена отнеслась к такой славе, которая на вас обрушилась? Вы же коллеги, да?
– Да, мы вместе работаем, просто не в Гомоне. Я являюсь дирижером оркестра The Rock Symphony Orchestra, а Настя – солисткой этого коллектива. Она – чрезвычайно прекрасная коллега, у нас никогда с ней не было никаких проблем.
Поэтому она меня очень поддерживает, ведь знает, что не все так просто. С одной стороны, кажется, что все люди искусства стремятся к славе и популярности, но когда ты на самом деле с этим сталкиваешься, то это оказывается довольно тяжело. Поэтому поддержка семьи, конечно, – самая важная.
– Она с пониманием относится к тому, что вам могут писать комплименты?
– Если в этом плане, то мы возвращаемся к тому, что мы творческие люди, и здесь все должно строиться на доверии друг к другу. Моя Настя тоже очень привлекательная, красивая, эффектная женщина, она – певица, ей тоже могут писать какие-то комментарии.
Здесь главное понимать, что эти моменты, на которые мы никак не можем повлиять, будут, и просто нужно к ним нормально относиться. А те моменты, где мы отвечаем за какие-то свои действия, — это уже другой вопрос и вопрос к каждому.
Что касается комментариев, могу просто сказать, что я всем благодарен за внимание!
– Как долго вы вместе?
– В августе будет уже десять лет брака. Мы очень рано поженились, уже и у нас малому шесть лет. То есть мы уже прошли много таких моментов, чтобы, в принципе, уже в этом возрасте и с тем опытом, который есть, нормально, адекватно оценивать происходящее.
– А зачем вы в свое время пошли на талант-шоу?
– Для какого-то опыта, хотел прокачать свои навыки в разных аспектах. Это все равно интересно. Потому что выход из зоны комфорта – это первое, что нужно делать, если ты хочешь развиваться дальше.
Также хотелось посмотреть, как это выглядит изнутри. Уже сейчас есть опыт организации таких крупных масштабных сцен. Мы всегда выступали с хором Гомин на сцене Львовского органного зала, это около 300 мест. Сейчас мы запустили тур и сталкиваемся с тем, что должны организовывать звук, свет. Поэтому получить опыт, как это работает, было интересно.
– Гуцулка Ксеня есть в репертуаре Гомона? (Эту песню Вадим Яценко исполнил на шоу – Ред.)
– Есть, и эта аранжировка была написана в период нашего сотворчества с акапельной группой, которая называлась Aesthetic Voice. Мы все – друзья-студенты тогда Киевской консерватории – создали этот ансамбль. Наверное, с тех пор прошло больше 15 лет. Сейчас эта аранжировка очень хорошо легла именно в контексте концерта украинского ретро.
Вадим Яценко о песне Цей сон и репертуаре Гомона
– Степан Гига в курсе кавера на его хит? Какова ситуация с авторскими правами? Нужно ли получать разрешение в таких случаях?
– В Украине законодательство регулирует нормы в отношении авторских прав, и Львовский органный зал очень серьезно и ответственно относится к этим моментам. Поэтому у нас есть подписанный договор с агентством, которое регулирует соблюдение всех авторских прав.
Поэтому я не исключаю возможности, что Степан Гига просто в режиме реального времени после каждого концерта получает роялти за свою песню.
– Он уже как-то отреагировал на ваше исполнение? Я думаю, что он видел это 100%.
– Возможно, но фидбека не было. Я недавно видел, что у него был тур по Испании. Поэтому, возможно, просто не было у него времени. Но пану Степану большой респект, конечно, за эту песню.
– Лично для меня Цей сон в исполнении Гомона приобрел совершенно другое звучание. Чьи хиты вы еще перепели? И что в репертуаре хора?
– Если именно по этому концерту, у нас есть Квитка Цисык, у нас есть песни Владимира Ивасюка. Если же говорить вообще о репертуаре, то Гомин – это академический хор, поэтому основная его концепция – это популяризация украинской классической музыки. Последние два года мы очень активно работали в основном с украинскими композиторами, хотя и не без европейской классики.
Мы гордимся тем, что имеем в репертуаре украинские партесные концерты, написанные еще в XVII веке. Мы исполняем также произведения композиторов периода Украинской Народной Республики – это чрезвычайно талантливая и известная плеяда, начиная с автора Щедрика Николая Леонтовича и продолжая произведениями Кирилла Стеценко, Александра Кошица, Якова Яциневича.
– В конце лета Гомин как раз представит первый концерт из большого цикла, посвященного произведениям Николая Леонтовича. Что предусматривает проект?
– Да, цикл мы посвятили 150-летию Николая Леонтовича, которое будем отмечать в 2027 году. На базе проекта Ukrainian Live мы хотим записать полную антологию его хорового творчества – это около 220 названий.
До всей этой интернет-истории у нас был четко расписанный график: как мы должны проводить записи, концерты и лекции. Сейчас все немного сместилось, потому что мы включили в свою работу очень активную гастрольную программу, но я думаю, что вместе с тем Гомин ждут репетиции Литургии Николая Леонтовича.
Вадим Яценко о хоровой дипломатии, влиянии РФ и украинской культуре
– Выступает ли Гомин за рубежом и как часто? Потому что о так называемой “великой русской культуре” за рубежом знают, а нам нужно “своє робити”.
– Последний кейс был зимой. Мы вместе с хором Гомин поехали в Стокгольм, куда нас пригласили дать два концерта в знаменитом концертном зале, где ежегодно проходит вручение Нобелевской премии.
У нас была программа из украинских колядок. Так вот, даже несмотря на известность Щедрика, оказалось, что музыканты в Швеции не знают, что он родом из Украины. Поэтому культурная дипломатия, в частности хоровая, – это тоже очень важно, ведь она может открывать украинскую культуру для европейцев.
Раньше, особенно до 2014 года, был такой момент, когда иностранцы считали, что Украина – “это где-то там возле России”, и это в лучшем случае. К сожалению, приходится признавать, что наш враг в плане мягкой силы работает, не покладая рук. В свою культурную дипломатию они вкладывают страшные деньги.
Мы видим, что после той поддержки, которую Украина получила в Европе во время полномасштабного вторжения, уже на сцены всех европейских театров возвращаются российские солисты, в репертуар всех театров и концертных залов возвращаются Чайковский и Прокофьев.
Поэтому мы со своей стороны хотели бы делать и будем делать все возможное, чтобы присутствовать везде, где только можно.
– За последние годы, к сожалению, из-за страшной причины в виде полномасштабной войны, мы получили всплеск спроса на украинский культурный продукт. Как ваш коллектив планирует использовать эту жажду на свое – украинское?
– Действительно, говоря о спросе на украинское, без приставки “к сожалению” не обойтись. Украинцы продолжают объединяться вокруг чего-то своего.
Мы со всей командой, конечно, понимаем, что нужно поддерживать этот бум. И хотим, чтобы кейс Гомона помог другим прекрасным украинским оркестрам и хорам, помог людям заинтересоваться. Это действительно возможность для воспитания общества.
Ведь когда ты решаешь провести свой вечер в условном театре или на условном концерте классической академической музыки, а не посмотреть какое-то шоу на YouTube, происходит перевоспитание. Кстати, сейчас есть большой спрос на украинское не только среди зрителей, но и среди творческих людей, которые открывают для себя совершенно новые грани всего этого.
Вадим Яценко о хоре Гомин
– Как можно попасть в Гомин? Именно в состав хора.
– Гомин – это коллектив, который состоит исключительно из профессиональных музыкантов. Это люди, которые либо сейчас учатся в музыкальной академии, либо уже ее закончили.
Чтобы попасть, нужно следить за новостями на сайте Органного зала, смотреть, будет ли конкурс. Но чтобы вас допустили к самому конкурсу, у вас должно быть высшее музыкальное образование, как минимум бакалавра, с требованиями к стажу работы, плюс конкурс, который проводится в несколько этапов. Нужно петь, читать ноты с листа, какие-то упражнения, моменты на интонацию.
То есть это работа в прямом смысле слова. Просто многим людям, которые, можно так сказать, не в тусовке, кажется, что пение в хоре не равноценно, например, физическому труду. Однако это профессия, которую нужно приобретать.
– У популярности и славы есть еще одно следствие – это рост заработка. Какова ситуация с финансированием? Есть ли чем поощрять молодые кадры и держаться на рынке, если можно так сказать?
– У нас все плюс-минус хорошо. Как все видели, основную массу хора составляют парни и девушки, которым по 20-25 лет, это в основном студенты. У них параллельно есть еще какие-то проекты, потому что все они молодые, крутые, амбициозные и хотят реализовываться. Мы очень этому рады и абсолютно не запрещаем этого делать, но чтобы не мешало основной работе.
Львовский муниципальный хор Гомин финансируется из городского бюджета. Сейчас в контексте нашего турне мы постараемся поддержать всех артистов, насколько это возможно, потому что гастроли очень энергозатратны.
– Как планируете поддерживать интерес к немассовому культурному продукту? Гомин работает с 1988 года, и вот наконец от него кайфанула вся Украина.
– Мы точно будем работать, создавать интересные программы и выступать с ними.
Причем работать нужно комплексно, потому что история, когда музыканты играют концерты для музыкантов, должна прекратиться. Ведь так никакой популяризации, о которой мы говорим, не произойдет.
Не может коллектив месяц учить программу, потом взять билеты, распространить между своими, между друзьями и родственниками, а потом просто выйти, спеть или сыграть и сказать “спасибо всем”. Так культуру не построишь.