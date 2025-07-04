Харизма Гомона: Вадим Яценко о феномене хора, моде на классику и сопротивлении “русской культуре”

Выступление хора Гомин Львовского органного зала стало настоящей сенсацией в соцсетях, собрав миллионы просмотров за несколько дней. Наверное, вы тоже видели видео с его харизматичным руководителем Вадимом Яценко.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал о своем отношении к внезапной славе, хоровом искусстве и дипломатии и поразмышлял, что нужно сделать для того, чтобы украинцам “заходил” немассовый культурный продукт.

Вадим Яценко о славе и поддержке семьи

– Каково это – проснуться крашем всей Украины? Вы чувствуете эту ношу славы, а с ней и ответственность?

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– Сделайте, пожалуйста, скидку на мой возраст в отношении слова “краш” (смеется – Ред.). Но я где-то плюс-минус понимаю, о чем вы.

Конечно, в начале было стрессово, наверное, даже для нервной системы. Потому что, несмотря на элементы профессии и определенную публичность, нужно было понять, что делать со всем этим – с информацией, с запросами, которые к нам поступали.

Поэтому для начала мы заставили себя немного успокоиться, собраться с мыслями и уже дальше, в контексте всего, что произошло, начали работать.

@lvivorgan ????Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! ???? Вечори, які вам ще довго будуть снитися: ???? 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. ???? 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! ???? 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! ???? Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”! ♬ оригінальний звук — Львівський Органний

— Видела такой комментарий, когда ролик только появился: “ни стыда, ни совести, ни номера телефона вокалиста”. У вас стало больше поклонниц? Пишут в личные сообщения? Ждут с цветами после репетиций?

– Конечно, стало больше. Здесь я действительно радуюсь за коллектив, потому что он набирает подписчиков, набирает популярность, и сейчас мы, аккумулируя все эти силы, анонсировали всеукраинское турне, которое охватывает 19 городов в августе и сентябре.

Поэтому вся эта история, конечно, помогает, и я надеюсь, что будет и в дальнейшем помогать именно в продвижении украинского искусства.

– Как ваша жена отнеслась к такой славе, которая на вас обрушилась? Вы же коллеги, да?

– Да, мы вместе работаем, просто не в Гомоне. Я являюсь дирижером оркестра The Rock Symphony Orchestra, а Настя – солисткой этого коллектива. Она – чрезвычайно прекрасная коллега, у нас никогда с ней не было никаких проблем.