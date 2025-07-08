Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Дизайнер Руслан Багінський оформив 12 вітрин Galeries Lafayette у центрі Парижа

Ruslan Baginskiy

Цього літа бренд Ruslan Baginskiy відзначає 10-річчя історичною подією у центрі Парижа. Український дизайнер Руслан Багінський оформив 12 вітрин Galeries Lafayette Haussmann, відкрив поп-ап та магазин бренду в форматі shop-in-shop.

Вітрини Galeries Lafayette присвячено українському бренду

Інсталяцію Ruslan Baginskiy можна побачити на вулицях Парижу з 8 липня до 25 серпня.

Сам дизайнер розповів, що особисто для нього та команди – це більше, ніж проєкт. На його думку, це важливий момент, присвячений українській культурі та її здатності надихати світ.

Зараз дивляться

– Це розповідь про наш дім з великою любов’ю до того, ким ми є. Щодня вітрини бачитимуть тисячі людей, які цього літа приїхали в Париж. Ми віримо в мову культури. Кожна вітрина в центрі міста – це наш голос, – зазначив Руслан Багінський.

За словами дизайнера, це справді історичний момент для всього українського дизайну та культури.

Ruslan Baginskiy

Фото: Ruslan Baginskiy

Фасад галереї прикрасив спеціально створений банер Ruslan Baginskiy в синьо-жовтих кольорах площею 140 кв. м. Проєкт увійшов до кутюрної програми офіційного Тижня моди в Парижі.

12 вітрин Galeries Lafayette Haussmann задумані у вигляді виставки просто неба, кожна з яких розкриває окрему історію.

Головна будівля Galeries Lafayette – це видатна архітектурна споруда, збудована у 1912 році. Вона понад століття залишається ключовою платформою світової моди.

Читайте також
Харизма Гомону: Вадим Яценко про феномен хору, моду на класику та опір “русской культурє”
Вадим Яценко - ексклюзивне інтервʼю

Фото: Ruslan Baginskiy

Пов'язані теми:

ДизайнерПарижПарижская неделя моды
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь